  • 22°C
香港時間 : 2021324日 (三) 18:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港元定期存款】發鈔行齊減港元定存 邊間大行仲有高息

Hot Talk 17:07 2021/03/24

分享：

3月至今，渣打已兩度減港元存息，但不及中銀3度削息多。

季結在即，但未有扯高拆息，發鈔行更無懼港滙轉弱，以及港股急挫，失守兩萬八千點，仍照減港元定期存款息率。渣打今天（3月24日）下調一年期港元定存息0.05厘，新報0.22厘，此長息於上月仍有0.3厘，但本月至今已兩度調低。專家以復必泰疫苗緊急煞停，觀望會否拖慢經濟復甦，以及旅遊氣泡大計等，而大行又再帶頭削息，料中小行亦停戰。

想知最新中長期港元定存息？可按下圖了解

    點擊圖片放大

綜觀3月份以來，包括恒生（00011）、中銀香港（02388）、滙豐（HSBC）工銀亞洲等大行已輪流鬥劈息。

再單以大行的港元定存息率比併，正因龍頭行已先後一減再減，目前罕現4行的3個月港元定存年息相同，恒生跟3間發鈔行齊報0.15厘，息率不及另一中資大行工銀亞洲同期的0.4厘。

虛擬銀行季結前反趁勢加息【下一頁

至於半年期港元定存年息，工銀也以0.5厘，跑贏渣打的0.27厘，滙豐、中銀香港及恒生俱為0.2厘。一年期港元定存息率亦以工銀的0.5厘，在大行中稱霸，即使渣打剛將同期存息降至0.22厘，惟在發鈔行中仍是最高。

展望季結前的存息巿況，市料觀望氣氛甚濃，畢竟下周四（4月1日）已進入第二季，但拆息今天全面下跌，一個月拆息更3連跌，低見0.14厘。上商研究部主管林俊泓今午回應查詢指，料與樓按掛鈎拆息約在0.1厘至0.2厘窄幅上落。順帶一提，今天也是首間虛擬銀行眾安（ZA Bank）正式開業一周年，曾顛覆市場推6.8厘超高息，如今其最高僅0.65厘，凸顯割喉搶存戰大為收斂，難怪傳統銀行存息亦減快加慢。

相關文章：【人民幣定期存款】大行人民幣定存10厘高息延優惠 次季搶客戰提早開打

【英鎊定期存款】英鎊10厘高息定存最後倒數 追息族季結前搶乘尾班車

【立即登記】免費下載《簡易收息全攻略》電子書

一按即睇最新、最準、最齊存款利率及優惠，立即免費下載使用 【按此】

記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

欄名 : 港元定期存款

最新專欄文章 更多

【港元定期存款】虛擬銀行港元定存最高息0.75厘 季結在即趁勢加息
2021/03/22
【港元定期存款】虛擬銀行港元定存最高息0.75厘 季結在即趁勢加息
【港元定期存款】港元定存6厘超高息最後召集 追息族趕尾班車
2021/03/16
【港元定期存款】港元定存6厘超高息最後召集 追息族趕尾班車
【港元定期存款】恒生中銀齊減港元定存息 邊間大行仲有高息？
2021/03/15
【港元定期存款】恒生中銀齊減港元定存息 邊間大行仲有高息？
【港元定期存款】大行3連減港元定存 1個月短存力保1.5厘
2021/03/10
【港元定期存款】大行3連減港元定存 1個月短存力保1.5厘
【港元定期存款】虛擬銀行港元定存息最高0.7厘 專家料減息潮未完
2021/03/08
【港元定期存款】虛擬銀行港元定存息最高0.7厘 專家料減息潮未完
渣打集團（02888） 中銀香港（02388） 滙豐控股（00005） 恒生銀行（00011） 港元定期存款 定期存款

上一篇文章

【港股市況】騰訊業績符預期　恒指夜期初段升近百點（不斷更新）

下一篇文章

【業績|券商】海通國際盈利增25%　擬派二次中期息11.7港仙、周息率近7厘
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期+ADR】百度美股較港高0.4%　阿里巴巴美股高港0.4%　夜期跌49點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】百度美股較港高0.4%　阿里巴巴美股高港0.4%　夜期跌49點（不斷更新）
【Bilibili上市】嗶哩嗶哩9626傳凍資1280億、超購逾170倍　定價808元　水位暫逾300元
【Bilibili上市】嗶哩嗶哩9626傳凍資1280億、超購逾170倍　定價808元　水位暫逾300元
【新股IPO】百融雲創6608傳擬以上限定價　孖展錄293億元、超額認購近73倍
【新股IPO】百融雲創6608傳擬以上限定價　孖展錄293億元、超額認購近73倍
【快手股價】快手去年經調整淨虧損79億元勝預期 股價績後挫一成（第三版）
【快手股價】快手去年經調整淨虧損79億元勝預期 股價績後挫一成（第三版）
【港股市況】騰訊業績符預期　恒指夜期初段升近百點（不斷更新）
【港股市況】騰訊業績符預期　恒指夜期初段升近百點（不斷更新）
【美股期貨】美十年期債息跌穿1.6厘　納指期貨升0.4%（不斷更新）
【美股期貨】美十年期債息跌穿1.6厘　納指期貨升0.4%（不斷更新）