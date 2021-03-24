【港元定期存款】發鈔行齊減港元定存 邊間大行仲有高息

▲ 3月至今，渣打已兩度減港元存息，但不及中銀3度削息多。

季結在即，但未有扯高拆息，發鈔行更無懼港滙轉弱，以及港股急挫，失守兩萬八千點，仍照減港元定期存款息率。渣打今天（3月24日）下調一年期港元定存息0.05厘，新報0.22厘，此長息於上月仍有0.3厘，但本月至今已兩度調低。專家以復必泰疫苗緊急煞停，觀望會否拖慢經濟復甦，以及旅遊氣泡大計等，而大行又再帶頭削息，料中小行亦停戰。

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綜觀3月份以來，包括恒生（00011）、中銀香港（02388）、滙豐（HSBC）工銀亞洲等大行已輪流鬥劈息。

再單以大行的港元定存息率比併，正因龍頭行已先後一減再減，目前罕現4行的3個月港元定存年息相同，恒生跟3間發鈔行齊報0.15厘，息率不及另一中資大行工銀亞洲同期的0.4厘。

虛擬銀行季結前反趁勢加息【下一頁】

至於半年期港元定存年息，工銀也以0.5厘，跑贏渣打的0.27厘，滙豐、中銀香港及恒生俱為0.2厘。一年期港元定存息率亦以工銀的0.5厘，在大行中稱霸，即使渣打剛將同期存息降至0.22厘，惟在發鈔行中仍是最高。

展望季結前的存息巿況，市料觀望氣氛甚濃，畢竟下周四（4月1日）已進入第二季，但拆息今天全面下跌，一個月拆息更3連跌，低見0.14厘。上商研究部主管林俊泓今午回應查詢指，料與樓按掛鈎拆息約在0.1厘至0.2厘窄幅上落。順帶一提，今天也是首間虛擬銀行眾安（ZA Bank）正式開業一周年，曾顛覆市場推6.8厘超高息，如今其最高僅0.65厘，凸顯割喉搶存戰大為收斂，難怪傳統銀行存息亦減快加慢。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪