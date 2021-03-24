▲ 【業績|券商】海通國際盈利增25% 擬派二次中期息11.7港仙、周息率近7厘

海通國際 （00665） 公布，去年盈利按年增25%至19.3億元，若撇除減值計提及稅前溢利則升32%至32.9億元。海通國際擬派第二次中期息每股11.7港仙，全年度派息16.1港仙，佔每股基本盈利近50%，較2019年度派息增21%。

海通國際公布業績前股價收報2.33元，現價計股息率約6.9厘。

海通國際去年總收入按年微升1%至83億元，當中佣金及手續費收入按年增長25%至28.6億元，利息收入少16%至24.6億元，而交易及投資收入淨額輕微下跌至30億元。

海通去年底向客戶孖展融資為123.3億元，較前一年度期末少2.4%，但抵押品的未折讓市值為727.53億港元，較前一年度增逾200億元。2020年全年給予客戶的融資流動部分為1598億元，按年少18%。

海通國際表示，於2020年、2019年底，孖展融資包括給予一名獨立客戶的孖展貸款總額為6.02億元，於2020年減值5.76億元。該筆貸款的其中一支主要抵押股票自2018年下半年起暫停買賣，在2019年年度期間進行債務和財務重組程序。

海通集團表示，公司投行團隊抓住「中概股回歸」契機，全年實現費類收入按年增35%至13.17億元，其中承銷及配售佣金收入 按年增43%至11.14億元。在香港市場的股權融資項目達56宗，連續三年位列全體投行第一；香港IPO保薦項目（不含介紹上市）達到13單。

相關文章：

【ETF】海通國際推香港首隻寬基ESG ETF 投資跨行業優質ESG企業

編輯：麥德銘