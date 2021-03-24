輝瑞研發口服抗新冠病毒藥 料可抑制感染速度

正當各國均加快接種新冠疫苗之際，藥廠已開始研發口服抗新冠病毒藥物。美國藥廠輝瑞（Pfizer）表示，已開始一款口服抗新冠病毒藥物的早期試驗，將於4月初公布首期臨床數據。輝瑞相信該口服藥物對於患者出現初期病徵時，可提早阻止新冠病毒蔓延。

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輝瑞藥廠指，該口服藥物是一種蛋白酶抑製劑，能遏止新冠病毒複製細胞，避免患者病情進一步惡化。蛋白酶抑製劑現時已能單獨或與配合其他抗病毒藥物使用，可有效治療其他病毒性疾病包括HIV及丙型肝炎等。

若輝瑞的抗口服病毒藥物證實有效，當新冠病毒患者出現初期病徵時服用，可遏止體內病毒進一步蔓延。藥廠將於4月6日舉行的美國化學會會議上，公布藥物的臨床數據。此外，藥廠亦對一款靜脈注射抗新冠病毒藥物進行早期實驗。

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輝瑞藥廠首席科學官多爾斯滕（Mikael Dolsten）指，因應新冠病毒持續變種，一旦全球大部分人口完成接種新冠疫苗後，仍然出現新冠肺炎個案，開發口服及注射式抗新冠病毒藥物，可以補充接種疫苗帶來的漏洞。

責任編輯：郭麗明