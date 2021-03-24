【職場熱話】疫情下公司無錢出糧　辭職反被指無義氣　網民細數公司6宗罪

疫情令不少人都有一些新的體會，有網民在討論區發帖，指自己在公司做了6至7年兼職前枱，因為疫情關係而見識到老闆的「真面目」，並細數公司的六大問題。如不能準時收工、OT沒有「補水」，疫情沒有錢出糧等， 令事主最後忍不「炒老細魷魚」，卻反被老闆指沒有義氣。

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帖文一出，不少網民都直斥公司過份，又質疑事主為甚麼不早點辭職，「這樣的公司都有？」、「Part time 都OT？」、「樓主自己也有問題，這樣的公司一早要走」、「這樣都還繼續做，無話可說，是我最多一個月立即走。」

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責任編輯：黃苑筠