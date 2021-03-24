【方圓公關人生@iM網欄】「鮭魚之亂」與「迷因」meme       行銷手法計算與精準最重要

一間日本連鎖迴轉壽司店最近在台灣推出了人氣爆燈的行銷活動，凡身分證名字有「鮭魚」（三文魚）二字者即可享有免費任食，結果活動結束共計有305人真的專誠改名變身「鮭魚」，甚至不少人將改名後的身份證上載到社交媒體「炫耀」，惹來傳媒爭相報導。這個「愛的迴鮭」推廣行銷活動引來很大迴響，但效果兩極：有人認為策略空前成功，因為壽司店知名度提高、人氣急升，僅僅讓個別改名人士免費進食而毋需斥巨額廣告費，就能收到網絡瘋傳強效，產生如此浩大聲勢，確是「好橋」；但與此同事，負面聲音批評活動使食客為了免費餐而改名，雖沒有對錯，但價值觀低劣，而且那些貪便宜的「鮭魚們」更是因免費而浪費食物，不少網民鬧爆而且揚言罷食該店。

行銷手法層出不窮，成功的行銷策略主要能使品牌知名度提升、建立正面形象，繼而促銷生意，而關鍵是精準、計算，有時候附帶偶然性。以上個案，正負面評價都有，是計算稍欠準繩（沒有為活動設立免浪費條款）；該店對於活動會引來數百人改名是始料不及，在活動使品牌帶來人氣的同時，尚有負面批評的陣痛。

有人將事件與年輕人的「迷因」（meme）文化相提並論，指基於此而使事件成功達到火紅網絡營銷。meme一詞早於1976年出現，在劍橋英語字典中的定義是” a cultural feature or a type of behaviour that is passed from one generation to another, without the influence of genes”，即「在不受基因影響的情況，隔代流傳的文化特徵或特定行為」，現代加上定義，meme就是透過模仿人與人之間傳播的思想、行為或風格，在網路上迅速傳播的概念，承載文化與信念，近似學習，也像病毒散播。

利用文化思想傳播，達到高效宣傳及成果，可能是現代行銷學的重要一環。

作者_周子龍簡介： 前傳媒人，做財經公關多年，雖人窮但志不短，所以身兼多職：大學講師、公關公司老闆、金融中介合伙人、上市公司顧問、資產管理公司董事；對於「做人冇公關」表示痛心疾首，談天說地傾生意講金融，撥亂反正與善人游，做好公關無畏無懼。

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