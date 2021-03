【方圓公關人生@iM網欄】「鮭魚之亂」與「迷因」meme       行銷手法計算與精準最重要

一間日本連鎖迴轉壽司店最近在台灣推出了人氣爆燈的行銷活動,凡身分證名字有「鮭魚」(三文魚)二字者即可享有免費任食,結果活動結束共計有305人真的專誠改名變身「鮭魚」,甚至不少人將改名後的身份證上載到社交媒體「炫耀」,惹來傳媒爭相報導。這個「愛的迴鮭」推廣行銷活動引來很大迴響,但效果兩極:有人認為策略空前成功,因為壽司店知名度提高、人氣急升,僅僅讓個別改名人士免費進食而毋需斥巨額廣告費,就能收到網絡瘋傳強效,產生如此浩大聲勢,確是「好橋」;但與此同事,負面聲音批評活動使食客為了免費餐而改名,雖沒有對錯,但價值觀低劣,而且那些貪便宜的「鮭魚們」更是因免費而浪費食物,不少網民鬧爆而且揚言罷食該店。

行銷手法層出不窮,成功的行銷策略主要能使品牌知名度提升、建立正面形象,繼而促銷生意,而關鍵是精準、計算,有時候附帶偶然性。以上個案,正負面評價都有,是計算稍欠準繩(沒有為活動設立免浪費條款);該店對於活動會引來數百人改名是始料不及,在活動使品牌帶來人氣的同時,尚有負面批評的陣痛。

有人將事件與年輕人的「迷因」(meme)文化相提並論,指基於此而使事件成功達到火紅網絡營銷。meme一詞早於1976年出現,在劍橋英語字典中的定義是” a cultural feature or a type of behaviour that is passed from one generation to another, without the influence of genes”,即「在不受基因影響的情況,隔代流傳的文化特徵或特定行為」,現代加上定義,meme就是透過模仿人與人之間傳播的思想、行為或風格,在網路上迅速傳播的概念,承載文化與信念,近似學習,也像病毒散播。

利用文化思想傳播,達到高效宣傳及成果,可能是現代行銷學的重要一環。

