【業績︱體育用品股】安踏去年少賺逾3%　末期息增3成至47仙

▲ 安踏去年少賺逾3% 末期息增3成至47仙

安踏 （02020） 去年少賺3.4%至51.6億元（人民幣，下同），若不包括分佔合營公司虧損影響，盈利跌3.6%至57.6億元，經營溢利升5.3%至92億元。安踏派末期息47港仙，按年增30.6%，全年共派息68港仙，按年增1.5%。安踏今日收報111.9港元，跌4.9%。

李寧去年多賺13.3%派末期息20.46分人民幣，看【下一頁】

期內，安踏收益按年升4.7%至355.1億元，來自安踏品牌收入跌9.7%至157.5億元，來自FILA的收入則增18.1%至174.5億元。新品牌孵化模式更成熟，所有其他品牌收益增35.4%至23億元。

去年整體毛利率升3.2個百分點至58.2%，主因安踏品牌的毛利率升3.4個百分點至44.7%，抵銷了FILA跌1.1個百分點至69.3%。截至去年底止，平均存貨周轉日數上升35日至122日。

安踏主席丁世忠表示，去年收益和經營溢利均創下上市以來的新高，而期內集團加大了安踏對DTC模式的投入，相信DTC模式有助將「人、貨、場」打通，更有效地連接從生產端到消費者之價值鏈的信息流。

今年底安踏門店料增至最多9900間

2021年是安踏成立30周年。安踏表示，今年仍將會是不同尋常的一年，將繼續發揮三條增長曲線的潛力，包括1）以安踏為核心的「大眾、專業、新國貨」的基石 增長曲線、2）為FILA引領的高品質增長曲線，及3）以DESCENTE及KOLON SPORT為主導的高潛力增長品牌。

至今年底，安踏預計內地和海外國家安踏門店（包括安踏兒童獨立店）數目將為9,800至9,900間，於內地、香港、澳門和新加坡的FILA門店 （包括FILA KIDS和FILA FUSION獨立店）將為2,050至2,150間。同時，中港的DESCENTE門店數目預計將為210至220間，中港的KOLON SPORT門店數目預計將為160至170間。

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編輯：袁諾曦