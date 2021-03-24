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【網民熱話】餐飲業辛苦不足外人道 　付出半斤收入沒八兩　網民：餐飲以外是天堂

理財智慧 20:11 2021/03/24

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不論是在辦公室打工，還是在外工作，其實都一樣辛苦。近日有台灣網民在討論區發文，問大家薪資是不是和辛苦對等。

樓主經歷：

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有網民回應樓主，在餐飲業打工，薪資和辛苦從來沒有對等過。他更抱怨自己做過的公司刻薄對待，例如：「從早上11點忙到最晚凌晨三點，好一點就是十二點或一點」，「做五休一」、「客人至上」、「根本沒有自己的休息時間」。

他還說離開餐飲業之後，覺得餐飲以外的工作真的是天堂，也希望不要再有人誤入飯店餐廳外場的職業了。有人更說自己做了三個月的某大型連鎖快餐店的內場後，發誓以後再也不做餐飲業了。

【筍工推介】呢份政府工月薪最高3萬 只要有2年特定工作經驗 中學畢業可申請 仲有一星期就截止【下一頁

雖然大家都認同在餐飲業打工是十分辛苦，但有人說惟一的好處是不會一直看時間什麼時候要下班。而且在餐飲業打滾過再出來社會工作，就變得容易適應其他工作了。

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責任編輯：張瑋婷

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