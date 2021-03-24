【BNO移民英國】25歲以下失業率高企 促培養自信及技能

英國放寬英國國民海外護照（BNO）持有人移民限制，移居英國成港人熱話。惟新冠病毒疫情對英國勞工市場的衝擊十分嚴重，不少港人擔心抵達英國後無法找到工作。英國官方公佈數據顯示，英國年青人事業數目創新高，在因疫情失業人中佔近三分之二。

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英國國家統計局公佈就業數據，過去半年長期失業率上升了40%。同時發現，有21.5萬名年青人已經失業半年甚至更長的時間，佔16至24歲失業人群中的74%。

《衛報》引述，英國國家青年局和英國青年就業組織合作研究周二（23日）發表的報告指，如果社會對年青人的支持方式沒有太大改變，將會有更多年青人失業。報告表示，即使每天需要1,000個新工作或培訓職位，也需到2021年10月才能回到疫情前的水平，否則16至24歲失業率將會再增加50%。

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國家青年局行政總裁米德爾頓（Leigh Middleton）表示，英國政府必須坦誠，承認現時不能創造足夠青年就業機會。若社會各界未能齊心解決問題，擔心保就業計劃後，青年失業人數或會超越100萬。

報告中亦指出，年青人普遍缺乏工作經驗，而且信心不足。所以，機構呼籲投資3億英鎊（約31.9億港幣），設立一項名為「青年優越」的服務，協助16至24歲青年人建立自信與培養技能。

責任編輯：李俊儀