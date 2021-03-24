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三藩市遇襲婆婆盡捐善款 打擊歧視亞裔問題

環球社會熱點 16:55 2021/03/24

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遇襲華裔婆婆決定捐出所有籌得的款項，用作打擊歧視亞裔的問題。

三藩市一名75歲的華裔婆婆早前於過馬路期間，遭一名白人男子襲擊導致受傷。這名華裔婆婆的家人於網上眾籌，為婆婆籌得超過700萬港元的款項。這名華裔婆婆決定捐出所有籌得的款項，用作打擊歧視亞裔的問題。

三藩市華裔婆婆受襲還拖 白人男子要瞓擔架（有片） 【下一頁】

婆婆Xiao Zhen Xie本月17日在三藩市市場街（Market Street）街頭等候過馬路，期間遭一名39歲的白人男子擊打其臉部。婆婆的家人指出，婆婆遇襲後右眼流血及無法看東西，更需要定時止血。

婆婆的孫兒John Chen於眾籌平台GoFundMe為她籌集醫藥費，截至周二（23日）下午已籌得超過91.2萬美元（約711萬港元）的捐款。

美按摩店連環槍擊釀8死 死者大多是亞裔女性 【下一頁】

婆婆的家屬於GoFundMe的籌款頁面上發表聲明，譴責在新冠肺炎疫情期間，針對亞裔與太平洋島民社區（Asian Americans and Pacific Islanders，簡稱AAPI）的仇恨犯罪案件數量，正以驚人的速度增加。

聲明中指出，婆婆一家對針對AAPI的仇恨犯罪感到非常憤怒，認為不能繼續保持沉默。他們決定將在GoFundMe籌得的款項全數捐出，協助療癒AAPI社區和對抗種族主義。

責任編輯：鄭錦玲

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