【情緒有得傾@iM網欄】細看哈利成長    剖釋爆料背後玄機

上一回談及哈利 (Prince Harry) 和梅根 (Meghan Markle) 接受美國名嘴Oprah Winfrey的獨家專訪，大爆對英國王室家族的不悅，更一度感觸流淚。筆者嘗試用客觀事實，結合家庭系統的角度去思考梅根生平，從中明白她傾向採用「情緒割斷」的行為模式去逃避面對不喜歡她的人。

今次繼續探討這對戀人的另一半 ── 哈利的原生家庭對他的影響。首先，必須強調一點：就是王室成員雖然是一個大家族，但王室的歷史背景和責任以致其功能與一般家庭並不可相提並論，而這種非凡的意義和壓力在英國王室尤其顯著，可能是這次分析不盡完全的地方。

王子的背景和成長

哈里作為帝王之家的幼子，早已註定活在一個被過度關注和與家人關係疏離的生活狀態；加上在他12歲時母親因車禍離世，令他情緒近乎崩潰，同年要接受治療才能跨過與母親永別的創傷，可想而知戴安娜王妃在他心目中的地位是何等重要；28歲時他又再次受到情緒困擾，於是再度接受心理治療，這些經歷似乎令他個性更趨向自我、率性而為。

哈里對母親的依戀

從家庭觀而言，哈里對母親的依戀可形容為一種未解決的情緒依附關係 (unresolved emotional attachment) ，他甚至把太太看為母親一樣看待，所以當太太感到受屈時，更加要挺起胸膛保護她。由於哈里對自己的原生家庭潛藏著不少糾結和避免觸碰的敏感話題，同時對母親有著嚴重情緒依附的傾向，便越是希望從配偶、孩子、甚至朋友身上滿足自己的需要。有情緒依附問題的人容易傾向過份遷就別人來滿足他人對自己的期望；另一種表徵就是有意無意中迫使身邊人跟隨自己的意願去行事。大家認為這些描述與哈里和梅根的行為是否不謀而合呢？

如何走出情緒漩渦的牽制

由於「情緒割斷」只會帶來短暫解脫，藏在關係中的焦慮因為「情緒割斷」有機會一再加增，甚至在後代中發揚光大！為了避免這種惡性循環，唯有靠當事人拿出無比勇氣，堅持繼續與這些「難頂」的家人 (很大機會是自己的父或母!) 保持聯繫、溝通。當對方故態復萌，在說話或行為上再次令自己難耐、甚至想爆發的那一刻，反而成為最佳的「木人巷」：讓人在當中反覆鍛鍊，留意所為何事引發自己的情緒反應，當中的互動又是怎樣？

多停留在這些位置思考，就更能夠減低自動化的情緒反應，漸漸地會發現不再被這個情緒漩渦牢牢地牽引自己的反應。

女王回應恰到好處

最後，值得一提還是英女王簡短而語重心長的回應，一方面得體地駁回指控，同時以祖母的心腸伸出橄欖枝予哈里一家。面對如此嚴重的控訴，依然冷靜地體現「和而不同」的精髓；這種修為，實在令筆者佩服不已。

作者_小明（吳小明）簡介：

小明是一位家庭治療師，對精神健康這課題一直有看法。眼見香港近年的動盪， 終於決心放下高薪厚職和跨國企業管理層的虛榮，自立門戶。運用博域家庭系統理論為個人及夫婦提供輔導服務。現為國際社家庭學院的教學團隊，定期開辦課程和工作坊。 Facebook 專頁：facebook.com/renewinstrength

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