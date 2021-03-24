【美股分析】美銀指機構期貨倉位跌至一年低位 大型科技股逆市現上升訊號

大型增長股受美國國債孳息率上升影響下跌，但美國銀行周二（23日）發表的一份報告卻看到入市時機。該行指機構投資者部署羅素2000指數期貨的淨長倉倉位已升至2020年2月及2018年9月以來的高位，顯示投資情緒過於樂觀，同時部署納斯達克指數期貨（Nasdaq E-Mini Future）的淨長倉則跌至去年3月疫情爆發後的低位，反映投資情緒過份悲觀。

機構投資者部署納指期貨的淨倉位跌至去年3月疫情爆發時的水平 資料來源: 美銀

美銀認為這反映今輪的板塊輪動將告一段落，小型股將由利好變為利淡，而科技股將重投市場懷抱；同時，大型股為主的標普500指數期貨淨長倉亦遠低於2011年中、2018年初及去年初的高位，反映標指後市有上升空間。

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除美銀外，摩通策略師Mislav Matejka亦電話會議中指周期股估值有過熱跡象，惟該行認為現階段換馬回到科技仍為時過早，建議投資者需待至採購經理人指數 (PMI)見頂 、周期股盈利增長及美國國債孳息率放緩後才「換馬」，而他預期周期股盈利增長仍會在未來數季加速。

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