【職場熱話】任職普通文員 轉工叫價加25％是否合理？　網民：再叫價高一點等HR壓價

轉工的原因大同小異，很多人都覺得月薪不高，人際關係差，福利不好就需要換工作。但是要求多少待遇才算是合適？近日有網民於網上討論區發文，詢問大家在疫情時期轉工，普通文員月薪叫價高25％是否合理。

不少網民都覺得叫價高了才是理所當然的，不然為什麼要換工作？更指時勢不會待人好，即使經濟差了，車費、飯錢一樣增加，所以叫價高才是合情合理。況且樓主不應該：「老闆都未壓價，你自己壓左自己先。」

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另外有人建議樓主，如果是低過25％就不會考慮的話，應該叫高30％，因為公司通病會壓價。不過同時都要考慮原本月薪有多少，如果只有一萬，加25％非常合理；但如果是三萬再加25％，樓主就要注意會不會連面試的機會都沒有了。

至於25％合不合理，有網民就認為要看樓主的價值了。樓主是普通文員，沒有任何特別技能的話，可能要降低要求了。



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責任編輯：張瑋婷