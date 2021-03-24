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【小米1810】小米傳部署 南韓推出中端智能手機 搶奪LG市場份額

股樓投資 17:39 2021/03/24

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正當近日傳出南韓LG有意關閉旗下手機業務之際，內地智能手機生產商小米(01810)傳出計劃在南韓推出多款中端智能手機產品，提高在當地的市佔率。外界相信，小米新產品正是劍指LG產品的市佔率。小米全日收報25元，跌2.5%。

傳LG將直接結束手機業務 業界指出售有困難   詳情請看【下一頁

而在較早前，小米已宣布會在南韓市場，分別推出紅米 Note 10和紅米 Note 10 Pro等新產品，售價為21.8萬至31.9萬韓圜，即1300元人民幣至1900元人民幣。此外，小米亦繼續和SK電訊合作，透過對方的網購平台T Direct Shop銷售紅米 Note 10。

【大行點睇】國信證券預期 港股牛市格局不改 薦9隻港股建攻守兼備組合  詳情請看【下一頁

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而在內地，小米近日亦預告會於下舉行春季產品發布會。董事長雷軍再於微博上表示，小米11 Pro及小米11 Ultra會於下周新產品發布會上登場，挑戰「Android機皇」稱號。消息指，小米11 Pro為加大屏幕版的小米11，將配備超大的後攝3鏡頭模組，支持120倍變焦，機背亦設有副屏幕即時預覽攝影畫面。

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撰文 : 李尚毅

LG 小米集團－W（01810） 港股

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