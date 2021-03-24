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【美股焦點】亞馬遜任命AWS新CEO　原掌舵人賈西將接棒貝佐斯

股樓投資 17:05 2021/03/24

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亞馬遜（AMZN）本周三（23日）內部郵件顯示，公司將任命一名新的雲端服務（AWS）負責人Adam Selipsky。現年54歲的Selipsky，此前他曾在亞馬遜工作長達11年，是外界猜測AWS負責人的熱門人選之一，據報Selipsky將於5月17日正式回歸亞馬遜。

Selipsky於2005年加入亞馬遜，隨後的11年時間內，他曾擔任副總裁一職，負責AWS的銷售、市場營銷和技術支持。他於2016年離開亞馬遜，擔任可視化數據分析公司Tableau Software CEO，Salesforce（CRM）於2019年以157億美元收購了該公司。

【退隱幕後】亞馬遜創辦人貝索斯宣布將今年第3季辭去行政總裁一職【下一頁

早於今年2月公布上季度業績後，亞馬遜CEO貝佐斯（Jeff Bezos）就宣布了卸任消息，並任命現任AWS負責人賈西（Andy Jassy）為接替人選，賈西將於今年第三季度正式接任CEO職務。屆時貝佐斯將轉任董事會主席，並將注意力專注於「貝佐斯地球基金 」(Bezos Earth Fund)、太空公司Blue Origin、華盛頓郵報 (The Washington Post )，以及「亞馬遜第一天基金」（Amazon Day 1 Fund）等其他事業上。

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