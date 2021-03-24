  • 22°C
香港時間 : 2021324日 (三) 18:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【網民熱話】埋怨家人坐擁百萬不投資 窮人思維難致富？　網民：今年現金在手才是人生贏家

理財智慧 17:52 2021/03/24

分享：

投資理財有很多方法，例加買股票、基金等。不過老一輩的人都認為投資買賣是邪道，只有把存款放在銀行才會萬無一失。近日有網民於網上討論區發文，指家人的思維窮人獨有，亦令他難以走出窮困。

樓主經歷：

    點擊圖片放大
    +6
    +5

 

雖然有網民支持樓主，指銀行都有機會倒閉，家人不應什麼都害怕。亦有人大嘆：「愚蠢令人貧窮。」

【美股分析】美銀指機構期貨倉位跌至一年低位 大型科技股逆市現上升訊號【下一頁

但是很多人都認為家人的財產由他作主，樓主並沒有指揮的權利，建議樓主自己多多賺錢。更指責樓主：「你有百幾萬再教人啦，唔識籌資儲錢同真正貧窮嗰個係你呀。」，而且理解老一輩經歷過股市、樓市爆破，變得保守也情有可原。

有網民認真分析這幾個月的股市，認為今年有現金在手比起投資股票更好，也稱某知名股神最近是現金比例多。

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：張瑋婷

網上討論區 銀行 基金 股票

上一篇文章

【有片睇】本港有望引入載客無人機 將軍澳飛到中環機程只係8分鐘 票價最平200元起 最快年底試乘

下一篇文章

【2021新盤】旺角ONE SOHO料第二季登場　一房單位居多　主攻上車客及投資者　發展商將如何定價？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【職場熱話】碩士畢業月薪只有$7,645？問網民剛出社會起薪是多少 網民：其實就看你想要過什麼生活？
【職場熱話】碩士畢業月薪只有$7,645？問網民剛出社會起薪是多少 網民：其實就看你想要過什麼生活？
【職場熱話】15k筍工vs 22k辛苦工　每月賺少7000的抉擇　網民：有22K都無命享
【職場熱話】15k筍工vs 22k辛苦工　每月賺少7000的抉擇　網民：有22K都無命享
【樓市熱話】公屋好抵住　生兩個小朋友再請工人　住公屋就是人生勝利組?　網民：生多個都綽綽有餘
【樓市熱話】公屋好抵住　生兩個小朋友再請工人　住公屋就是人生勝利組?　網民：生多個都綽綽有餘
厚德邨公屋富戶被揭發 虛報存款及股票額 判監4星期 超逾入息限額100倍
厚德邨公屋富戶被揭發 虛報存款及股票額 判監4星期 超逾入息限額100倍
【網民熱話】冷門學系畢業 40歲大叔工作20年月薪不到2萬 網民：你應該檢討自己能力
【網民熱話】冷門學系畢業 40歲大叔工作20年月薪不到2萬 網民：你應該檢討自己能力
【網民熱話】戶口結餘只得5萬 30歲港女學歷低加上手震搵唔到工 大呼「好徬徨！」
【網民熱話】戶口結餘只得5萬 30歲港女學歷低加上手震搵唔到工 大呼「好徬徨！」