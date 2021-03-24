【網民熱話】埋怨家人坐擁百萬不投資 窮人思維難致富？　網民：今年現金在手才是人生贏家

投資理財有很多方法，例加買股票、基金等。不過老一輩的人都認為投資買賣是邪道，只有把存款放在銀行才會萬無一失。近日有網民於網上討論區發文，指家人的思維窮人獨有，亦令他難以走出窮困。

樓主經歷：

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

雖然有網民支持樓主，指銀行都有機會倒閉，家人不應什麼都害怕。亦有人大嘆：「愚蠢令人貧窮。」

【美股分析】美銀指機構期貨倉位跌至一年低位 大型科技股逆市現上升訊號【下一頁】

但是很多人都認為家人的財產由他作主，樓主並沒有指揮的權利，建議樓主自己多多賺錢。更指責樓主：「你有百幾萬再教人啦，唔識籌資儲錢同真正貧窮嗰個係你呀。」，而且理解老一輩經歷過股市、樓市爆破，變得保守也情有可原。

有網民認真分析這幾個月的股市，認為今年有現金在手比起投資股票更好，也稱某知名股神最近是現金比例多。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：張瑋婷