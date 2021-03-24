【酒店staycation】半島酒店母企CEO：本地生意「做極有限」　國際旅遊為復甦最低門檻　今年「零花紅」

▲ 半島酒店母企CEO：本地生意「做極有限」 國際旅遊為復甦最低門檻 今年「零花紅」

新冠肺炎疫情歷時一年多，酒店業飽受衝擊，缺乏旅客情況下，紛推出staycation自救，屹立香港近百年的半島酒店也不例外。半島酒店母企大酒店 （00045） 行政總裁郭敬文表示，本地客生意「做極有限」，強調重啟海外出遊是關鍵，並形容疫後復甦漫漫長路（long way to go），因應目前市況，今年不會派發花紅。

對於復活節假期，郭敬文稱，「復活節的預訂（Easter booking）不錯」。

大酒店料今年繼續虧損，香港半島酒店平均房租跌42%，看【下一頁】

郭敬文接受本報專訪時表示，希望最壞時期已過，惟國際出遊仍未恢復，特別是香港，香港是集團最重要的市場，半島酒店歷史悠久，名氣高，觀光客的比例較其他五星級酒店高，但現時半島酒店的生意來自本地客，相對海外客，staycation的房租較低，因此，生意回復至少需看到國際出遊重啟，而國際出遊視乎疫苗。

他又指，港人有興趣兼有能力逛街「飲飲食食」，staycation的業務可持續至現在，已尚算不錯。

郭敬文指，疫情雖然帶來非常不利的情況，但集團資產負債表仍穩健，有充裕的資金抵銷投資及營運上的資金流出，有這財務狀況「已是好好彩」。同時，集團亦有大股東嘉道理家族的支持，不需太擔心短期狀況，目光仍可看得好長遠。

自願無薪假計劃已於去年9月停止

受疫情衝擊影響，截至去年底止，集團員工年內減少1,842名至5,609名，主要因為削減了海外員工。

郭敬文指，香港業務相對維持得較佳，暫時未有計劃裁員，但集團今年不會派發花紅，員工亦明白現時生意狀況及財務壓力，理解其決定。去年半島酒店員工獲發2.25個月的花紅。

至於管理級人員及初級員工每月放取4日及2日的無薪假期計劃，已於去年9月停止。

港府計劃向合資格人士派發5,000元消費券，郭敬文指，冀市民用作staycation，但認為集團業務規模廣，依靠政府的一次性刺激措施幫助有限，因此，最希望是香港以致全球增加疫苗接種，盡快訂立各國之間的出遊協議。

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記者：袁諾曦