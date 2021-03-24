【人民幣定期存款】大行人民幣定存10厘高息延優惠 次季搶客戰提早開打

▲ 恒生於3月初把人民幣7天短存勁加3.5厘至10厘，剛又把冠全城的高息王延長一個月才到期。

還有一周才進入第2季，但下周末為一連5天長假，季結前本港卻飽受內外夾擊，既因復必泰疫苗在港澳緊急煞停，加劇中港股市插水，外圍又憂慮新興市場會否再掀金融風暴。港銀普遍採壁上觀，待假後才謀靜而後動，不過，有大行卻率先出招，把冠絕全城的人幣定存高息王，優惠截止期順延一個月，變相令最近大小銀行人民幣定期存款的搶客戰，提早燃點第2季的戰火。恒生（00011）剛把7天人民幣短期存款的屆滿期，由原本於下周三（3月31日）到期，新近延長至4月底。

港銀人幣存息比較，可按下圖了解

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恒生於3月初突把上述7天人民幣短存年息由6.5厘、低調大加3.5厘，新息率至10厘，跟集友及南商齊膺三冠王。現時恒生與南商的相同存期人民幣短存特惠息，皆於4月底才屆滿，但集友相同存期的人幣定存10厘息暫處於最後衝刺階段，僅餘5天下架。

中小行加人幣定存息冀追落後【下一頁】

專家以3月突爆美債息抽高的灰犀牛事件，刺激美元升至今年新高，包括人民幣等非美貨幣捱沽，遂料業界須掉頭逆市加息吸存，又或順延特惠息，冀在亂市中力吸避險游資。此外，招商永隆今天（3月24日）微升3個月人幣定存年息0.05厘，至2.55厘，續居首。

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記者:曾桂芬

責任編輯:梁智豪