【BUD專項基金】BUD專項基金擴大資助地域　預期首階段7月實行　涵蓋日本及韓國

▲ 商務及經濟發展局局長邱騰華書面答覆立法會議員提問時表示，如獲得立法會財務委員會的批准，政府計劃按三階段擴大「BUD專項基金」的資助地域範圍。

為支援企業發展更多樣化市場，財政司司長在2021至22年度財政預算案宣布建議向「BUD專項基金」再度注資15億元，以增加每家企業的累計資助上限，由4百萬元增至6百萬元；以及進一步擴大資助地域範圍至所有與香港簽署自貿協定，或促進和保護投資協定的共37個經濟體。商務及經濟發展局局長邱騰華今日(24日)書面答覆立法會議員提問時表示，如獲得立法會財務委員會的批准，政府計劃按三階段擴大「BUD專項基金」的資助地域範圍。

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邱騰華指，預期第一階段會在今年7月實行，涵蓋日本及韓國；第二階段於明年第一季實行，涵蓋奧地利、比利時—盧森堡經濟聯盟、加拿大、丹麥、芬蘭、法國、德國、意大利、墨西哥、荷蘭、瑞典及英國；第三階段於明年第二季實行，涵蓋科威特及阿拉伯聯合酋長國。「BUD專項基金」的資助地域範圍亦會隨着自貿協定及投資協定網絡逐步擴大，自動擴大至涵蓋新的自貿協定及投資協定經濟體。

最多批發及零售企業受惠

另外，邱騰華指，「BUD專項基金」自2012年推出以來，截至今年2月底申請數目達9535宗，批出3358宗申請，獲批的總資助額17億2千萬元。當中受惠企業數目達2661間，中小企佔2587間，主要受惠行業分別為批發及零售、進出口貿易、紡織及製衣。

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責任編輯：蘇穎琪