【新股IPO】騰訊700為最大股東 聯易融傳周五招股 集資逾80億元 入場費9121元

騰訊（00700）為最大股東的內地供應鏈金融科技解決方案提供商聯易融(Linklogis)已通過上市聆訊，消息指聯易融最快本周五（26日）招股，集資逾80億元，一手入場費9,120.99元，4月9日掛牌。除了騰訊，渣打（02888）及新加坡政府投資公司(GIC)亦有份投資聯易融。

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聯易融上市前獲得多輪股權融資，當中騰訊、中信資本、正心谷資本、新加坡政府投資公司（GIC）和渣打 銀行（香港）亦有份投資。目前分別持有該股已發行及發行在外股份總額約18.89%、12.03%、11.92%、9.20%及3.61%。

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記者：張以正