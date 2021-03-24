  • 23°C
香港時間 : 2021324日 (三) 16:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】騰訊700為最大股東 聯易融傳周五招股 集資逾80億元 入場費9121元

股樓投資 15:49 2021/03/24

分享：

騰訊（00700）為最大股東的內地供應鏈金融科技解決方案提供商聯易融(Linklogis)已通過上市聆訊，消息指聯易融最快本周五（26日）招股，集資逾80億元，一手入場費9,120.99元，4月9日掛牌。除了騰訊，渣打（02888）及新加坡政府投資公司(GIC)亦有份投資聯易融。

嗶哩嗶哩9626傳以808元定價 較最高發售價低逾18%，見【下一頁】

聯易融上市前獲得多輪股權融資，當中騰訊、中信資本、正心谷資本、新加坡政府投資公司（GIC）和渣打 銀行（香港）亦有份投資。目前分別持有該股已發行及發行在外股份總額約18.89%、12.03%、11.92%、9.20%及3.61%。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

記者：張以正

騰訊控股（00700） 騰訊音樂（美：TME） 騰訊控股ADR（美：TCEHY） 騰訊 IPO 港股

上一篇文章

長榮貨輪於蘇伊士運河擱淺 為何堵死全球經濟命脈?

下一篇文章

【職場熱話】讚公司活動多 生日會PARTY又有抽奬 仲有一項福利　網民：呢項福利已夠屈機
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【職場熱話】15k筍工vs 22k辛苦工　每月賺少7000的抉擇　網民：有22K都無命享
【職場熱話】15k筍工vs 22k辛苦工　每月賺少7000的抉擇　網民：有22K都無命享
【樓市熱話】公屋好抵住　生兩個小朋友再請工人　住公屋就是人生勝利組?　網民：生多個都綽綽有餘
【樓市熱話】公屋好抵住　生兩個小朋友再請工人　住公屋就是人生勝利組?　網民：生多個都綽綽有餘
【網民熱話】冷門學系畢業 40歲大叔工作20年月薪不到2萬 網民：你應該檢討自己能力
【網民熱話】冷門學系畢業 40歲大叔工作20年月薪不到2萬 網民：你應該檢討自己能力
【職場熱話】碩士畢業月薪只有$7,645？問網民剛出社會起薪是多少 網民：其實就看你想要過什麼生活？
【職場熱話】碩士畢業月薪只有$7,645？問網民剛出社會起薪是多少 網民：其實就看你想要過什麼生活？
厚德邨公屋富戶被揭發 虛報存款及股票額 判監4星期 超逾入息限額100倍
厚德邨公屋富戶被揭發 虛報存款及股票額 判監4星期 超逾入息限額100倍
【網民熱話】戶口結餘只得5萬 30歲港女學歷低加上手震搵唔到工 大呼「好徬徨！」
【網民熱話】戶口結餘只得5萬 30歲港女學歷低加上手震搵唔到工 大呼「好徬徨！」