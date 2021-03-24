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【異動股】中資股績後遭洗倉 吉利快手頤海全日挫逾一成

股樓投資 17:07 2021/03/24

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踏入港股業績期，多隻股份都陸續公布去年業績，若去年表現未如理想，或會構成短期壓力，影響股價表現。頤海國際（01579）、快手（01024）及吉利汽車（00175）日內都急挫逾一成。

【大行報告】吉利績後遭四間大行下調目標價　 大和劈最多削近五成目標價  詳情請看[下一頁]

海底撈（06862）去年盈利按年大跌87%至3.1億元人民幣，並大減末期息逾8成至0.021元。業績公布後，海底撈今日跌1.6%，收報53.4元。雖然海底撈的火鍋底料供應商頤海國際去年純利升23.2%至8.9億元人民幣，但仍受有關消息拖累，今早曾大跌近2成至80.2元，創一個月內低位。全日跌10.2%，收報89元，成交28.7億元。

【大行報告】閱文績後遭瑞銀下調目標價　今股價仍一度升逾16%  詳情請看[下一頁]

快手昨日（23日）公布去年業績，期內虧損增至1166.4億元，非國際財務報告準則經調整淨虧損達79.5億元，每股虧損125.25元。快手連跌4個交易日，再次跌穿300元關口，全日跌12%，收報265元，成交44億元，今日曾低見261.4元，逼近歷史低位。

另外，吉利汽車去年銷量按年跌3%至132萬輛，收益跌5%至921億元人民幣，盈利按年大跌32%至55.3億元人民幣。昨日績後隨即跌6.6%，今日跌幅擴大，全日跌11.8%，收報19.9元，成交58.2億元。

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撰文 : 趙家盈

港股 純利 頤海國際（01579） 快手—W（01024） 海底撈（06862） 港元 業績公布 異動股 火鍋

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