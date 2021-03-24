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【北水基金】47隻北水基金突限購 專家拆解玄機

Hot Talk 15:31 2021/03/24

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A股急挫，內地北水基金贖回潮再惹關注。

內地A股又再跳水，但3月以來47隻公募基金突採限購令，限制申購額，每天限額由百萬元（人民幣，下同）到少至僅得5萬元不等，甚至暫停贖回買賣。內媒拆解，上述產品逆巿吸金，出招的主因是避免基金規模短期暴漲，攤薄現有捧場客的利益，以至可能影響基金的收益回報，以及令基金經理的投資操作難度驟增。

內地基金贖回潮難消【下一頁

市面40多隻把限購令升級的基金，全屬主動權益類產品，今年的回報皆錄得正數，平均收益升0.08%。當中表現最好的廣發價值領先基金，更勁彈逾三成，昨天（3月23日）開始暫停單日100萬元的大額申購。然而，另有業界指，現市況股市劇震，逾千隻股票基金蝕錢，個別更狂跌逾兩成，基金贖回壓力驟增，贏家基金或惹捧場客爭相套利，袋袋平安，突施展限購的撒手鐧，有助遏止熱錢來去匆匆。

此外，內地ETF全面開花，市值剛進入萬億時代，深滬全市場合共430隻產品，昨天的市值突破1.14萬億元，按年增44%，當中股票型8422億元佔最多。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

北水流入 港股通 港股 基金
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