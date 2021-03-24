【網民熱話】升職後就平起平坐 指點一句令同事大感不滿 網民：自求多福！

升職本來是一件好事，但同時要面對的瑣事也變多了，例如人事關係、工作等。近日有網民於網上討論區發文，指自己升職後令年資高的同事不滿。

樓主經歷：

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不少網民認為同事是職場上常見的只會妒忌的人，指同事根本就看不得人好，接受不到平起平坐，建議樓主自求多福。更有人笑言樓主應該送海鮮給同事，暗喻同事是年資大又沒用的同事。

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有網民嘆樓主以後路難行，「佢無得升咁諗係正常，但佢無諗過佢錯在邊，點解無得升，佢一日唔改善一日都難升職。」樓主和這個人做同事，還要合作，怕是難以善了。

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責任編輯：張瑋婷