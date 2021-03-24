【小米業績】小米上季經調整純利升37%　周受資跳槽字節跳動、小米：家庭原因（第二版）

▲ 小米上季經調整純利升近37%

小米 （01810） 收市後放榜，小米上季收入按年增加24.8%至704.6億元（人民幣，下同），低於市場預期的746億元；不過，小米季度非國際財務報告準則（Non-IFRS）經調整淨利潤升36.7%至32億元，優於市場預期。綜合全年表現，小米去年收入增長19.4%至2458.7億元，Non-IFRS經調整純利增12.8%至130億元。

另外，小米董事會宣布，周受資因「家庭原因」已辭任執行董事及國際部總裁的職位，即日起生效。小米合夥人及高級副總裁盧偉冰接任國際部總裁一職，並將繼續兼任中國區總裁及Redmi品牌總經理職位。

周受資在個人微博表示，將會加入抖音、TikTok母企字節跳動，強調是「離家18年後，base 在我的家鄉新加坡」，感謝小米同事，特別點名雷軍，並指對小米的未來充滿信心。

感謝您多年前給了我機會。我無法用語言來表達我的感恩之心、感激之情。有機會向您學習是我巨大的榮幸，謝謝雷總！

周受資2015年加入小米，在2018年小米上市出任CFO，被視為小米上市工作的主要成員之一。

▲ 小米執行董事周受資在社交平台公布，將會跳槽字節跳動

小米業績前隨科技股回吐，收市跌2.53%，報25元，成交46.55億元。

小米收購紫米餘下50%股權，紫米耳機具AirPods Pro「影子」，產品可見【下一頁】

智能手機業務方面，上季智能手機收入達到426億元，按年增長38.4%；全球智能手機出貨量為4230萬台，按年增長29.7%。全年智能手機收入達到1,522億元， 按年增長24.6%；全球智能手機全年出貨量為1.5億台，按年增長17.5%。

IoT（物聯網）與生活消費產品收入收入達211億元，按年增長8.0%。全年收入674億元，按年增長8.6%。

互聯網業務方面，上季收入62億元，按年增長8.4%。全年收入238億元，按年增長19.7%。

綜合券商預期，小米上季收入增長32%至746億元人民幣，經調整盈利升23%至29億元人民幣。目前全球芯片嚴重短缺，投資者料關注小米供應鏈影響及庫存情況，以及小米「造車」進展。

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編輯：陳華