  • 22°C
香港時間 : 2021324日 (三) 18:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【小米業績】小米上季經調整純利升36.7%至32億元人幣　周受資因家庭原因辭任執行董事

股市 16:02 2021/03/24

分享：

小米業績。

小米  （01810）  收市後放榜，惟小米業績前隨科技股回吐，收市跌2.53%，報25元，成交46.55億元。小米上季收入按年增加24.8%至704.6億元（人民幣，下同），低於市場預期的746億元；不過，非國際財務報告準則（Non-IFRS）經調整淨利潤升36.7%至32億元，優於市場預期。綜合全年表現，收入增長19.4%至2458.7億元，Non-IFRS經調整純利增12.8%至130億元。

另外，小米董事會宣布，周受資因家庭原因已辭任執行董事及國際部總裁的職位，即日起生效。小米合夥人及高級副總裁盧偉冰接任國際部總裁一職，並將繼續兼任中國區總裁及Redmi品牌總經理職位。

智能手機業務方面，上季智能手機收入達到426億元，按年增長38.4%；全球智能手機出貨量為4230萬台，按年增長29.7%。全年智能手機收入達到1,522億元， 按年增長24.6%；全球智能手機全年出貨量為1.5億台，按年增長17.5%。

IoT（物聯網）與生活消費產品收入收入達211億元，按年增長8.0%。全年收入674億元，按年增長8.6%。

互聯網業務方面，上季收入62億元，按年增長8.4%。全年收入238億元，按年增長19.7%。

綜合券商預期，小米上季收入增長32%至746億元人民幣，經調整盈利升23%至29億元人民幣。目前全球芯片嚴重短缺，投資者料關注小米供應鏈影響及庫存情況，以及小米「造車」進展。

多家大型科網股輪流放榜，圖看市場最新預測

    點擊圖片放大
    +3
    +2

相關文章：

【小米手機】小米雷軍：小米11 Pro及小米11 Ultra下周一登場

【小米股價】標普道瓊斯、富時羅素齊稱小米有資格重納指數　小米股價照跌4%

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

編輯：陳華

港股 小米 小米集團－W（01810）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【快手股價】快手去年經調整淨虧損79億元勝預期 股價績後挫一成（第三版）
【快手股價】快手去年經調整淨虧損79億元勝預期 股價績後挫一成（第三版）
【美股期貨】美十年期債息跌穿1.6厘　納指期貨升0.4%（不斷更新）
【美股期貨】美十年期債息跌穿1.6厘　納指期貨升0.4%（不斷更新）
【新股IPO】百融雲創6608傳擬以上限定價　孖展錄293億元、超額認購近73倍
【新股IPO】百融雲創6608傳擬以上限定價　孖展錄293億元、超額認購近73倍
【Bilibili上市】嗶哩嗶哩9626傳凍資1280億、超購逾170倍　定價808元　水位暫逾300元
【Bilibili上市】嗶哩嗶哩9626傳凍資1280億、超購逾170倍　定價808元　水位暫逾300元
【港股市況】騰訊業績符預期　恒指夜期初段升近百點（不斷更新）
【港股市況】騰訊業績符預期　恒指夜期初段升近百點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】百度美股較港高0.4%　阿里巴巴美股高港0.4%　夜期跌49點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】百度美股較港高0.4%　阿里巴巴美股高港0.4%　夜期跌49點（不斷更新）