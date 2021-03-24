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【大行點睇】落實分派特別息 刺激股價造好 瑞信上調昆侖能源目標價至13元

股樓投資 15:24 2021/03/24

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昆侖能源（00135）公布去年業績，持續經營業務收入1,092.5億元（人民幣，下同），同比增長7.3%；股東應佔溢利60.6億元，同比增長9.2%，每股盈利70.02分，擬派末期股息每股21.01分及特別股息每股213.66分，合共每股234.67分。股價今日（24日）逆市向好，最多升7%，高見8.56元，創近兩年高， 成交金額約4.2億港元。

【大行點睇】去年收入升近一倍 兩大行調升雅生活服務目標價 均重申買入評級【見下頁

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績後瑞信發表報告，認為昆侖能源去年核心盈利按年升48%，顯示公司在分拆後成功轉型，更重要的是，公司遵守承諾及宣派去年股息每股2.8港元，以目前股價計，股息收益率達36%，故維持其「跑贏大市」評級，並略為上調目標價4%，由12.5元升至13元。

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記者﹕郭秀慧

大行報告 每股盈利 昆侖能源（00135） 成交 分拆 買入 目標價

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