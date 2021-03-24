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【網民熱話】同事打港式英文令人難解 連中佬上司打埋一份 網民：粵拼係香港特色

理財智慧 17:00 2021/03/24

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香港母語是廣東話，其次是英文，如果將兩者混在一起成為了「港式英語」應用在辦公室聊天上，你又猜到是甚麼意思嗎？近日有網民於網上討論區發文，指電郵不只以英文回覆外，連辦公室聊天群組WhatsApp也會以英文回應，但看清楚一點原來是.......

按圖了解更多，樓主辦公室聊天經歷：

    點擊圖片放大
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    +6

此帖文引來不少網民回應，指「港式英語」是香港特色的，並建議樓主慢慢融入該公司文化，網民說：「我上司是英國人都是用這些拼音。」樓主反駁道：「外國人用拼音可以理解，因為中文字是很難打的，但是香港人為甚麼不直接用中文打字呢？」有網民支持樓主的看法，「我有時候都看不明港式英文說甚麼。」另有網民希望樓主可以多點包容港式英文，該網民說：「語言是用來溝通的，大概明白對方意思就可以了，帶有點港式化並不是大問題嗎？」

【網民熱話】用中文回覆電郵卻被上司罵沒文化 網民：他自己也講中文，也沒文化    【下一頁

 

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責任編輯：陳頌潔

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