【澳洲疫情】總理莫里森：目標2021年底前完成全國成人接種疫苗

繼澳洲首都坎培拉批淮英國藥廠阿斯利康於當地生產新冠疫苗後，總理莫里森於當地時間周一(22日)宣布加快新冠疫苗接種速度及規模，並冀望在年底前完成全國成年人接種疫苗的目標。

【新冠疫情】 阿斯利康通過美國第三期臨床試驗 疫苗有效性達八成 下月申請緊急使用批准：【下一頁】

東盟舉行首次夥伴會議 討論後疫情時代的復蘇：【下一頁】

澳洲藥物管理局周日（21日）已批准製藥公司聯邦血清實驗室（CSL）在當地生產疫苗，預計未來12周內，每周可生產100萬劑疫苗，冀加快當地接種速度和效率。

據悉，當局將70歲以上長者、慢性病者及55歲以上的原住民，列入合資格接種疫苗的名單內；現時約有1,000名全科醫生可協助注射由英國藥廠阿斯利康與牛津大學合作研發的新冠疫苗，惟現時全球疫苗供應不穏定，2,500萬人口內僅有1成接種首劑阿斯利康或美國藥廠輝瑞與德國科技生物公司BioNTech共同研發的新冠疫苗

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：潘曉豐