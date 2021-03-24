【華為制裁】中國廠商憂慮成美國制裁目標　視華為鴻蒙系統為後備方案

▲ 最近有消息指，中國手機廠商魅族將成為首間支援HMS服務的非華為手機廠商。

中國電訊生產商中興早前曾表示，今年內無意放棄 Android ，改用華為的鴻蒙系統。不過，仍然有不少擔憂自己將會成為下一個被美國制裁的企業，他們因為擔心無法預載和使用 Google 服務和程式，影響其手機推出進程，紛紛視華為的鴻蒙系統為後備方案。

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事實上，鴻蒙系統和Huawei Mobile Services（簡稱 HMS）流動服務是針對Android 系統和GMS流動服務的代替品，以往一直供應予華為的手機和平板使用。華為於去年年底透露，HMS已經在全球170個國家服務，並擁有超過5億活躍用戶。除近年推出的華為手機已經預載HMS服務外，外界亦有指稍後發表的P50系列旗艦手機，將會預載鴻蒙2.0系統。

根據華為員工Akiba Ziluo透露，中國手機廠商魅族將成為首間支援HMS服務的非華為手機廠商。有關傳聞自去年就已經傳出，不過就一直未有透露是哪款型號和何時推出，而華為和魅族都未有作出證實和回應。有指魅族近期正改革自家Flyme系統界面，打算透過支援HMS服務，以應對未來的變化。

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責任編輯：施雯雯