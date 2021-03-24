【英國疫情】封城抗疫一周年 英國全國默哀一分鐘

3月23日是英國就新冠病毒首次進行全國封城的日子，事隔一年後，全國各地在於當地時間中午12時舉行一分鐘默哀活動，紀念事件一周年，不少民眾當晚於自家門前點起蠟燭或亮起手機燈，同時首相府門前亦放置了悼念蠟燭。英國首相約翰遜發表聲明指，隨著全國合資格接種的成年人於未來完成首劑疫苗接種後，國家正逐步走向重獲自由的道路。

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他透過聲明向疫情中失去親人的家庭致以慰問，又指一周年紀念日是一個機會，讓大眾反思這段有史以來最困難時期，並讚揚民眾及前線醫護均為抗疫發揮了自己的作用。他冀望當局能最快於今年7月底內為國內每一名成年人提供第一劑新冠疫苗，並於下月初公布更多有關出國旅遊的安排，惟他警告民眾要警惕未來第三波疫情爆發的危機。

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責任編輯：潘曉豐