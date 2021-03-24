  • 23°C
香港時間 : 2021324日 (三) 16:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【英國疫情】封城抗疫一周年 英國全國默哀一分鐘

環球政經 16:05 2021/03/24

分享：

3月23日是英國就新冠病毒首次進行全國封城的日子，事隔一年後，全國各地在於當地時間中午12時舉行一分鐘默哀活動，紀念事件一周年，不少民眾當晚於自家門前點起蠟燭或亮起手機燈，同時首相府門前亦放置了悼念蠟燭。英國首相約翰遜發表聲明指，隨著全國合資格接種的成年人於未來完成首劑疫苗接種後，國家正逐步走向重獲自由的道路。

【新冠疫情】超過2500萬英國市民已接種第一劑新冠疫苗：【下一頁

【新冠肺炎】英國死亡人數破10萬　約翰遜：這是無法形容的悲痛：【下一頁

他透過聲明向疫情中失去親人的家庭致以慰問，又指一周年紀念日是一個機會，讓大眾反思這段有史以來最困難時期，並讚揚民眾及前線醫護均為抗疫發揮了自己的作用。他冀望當局能最快於今年7月底內為國內每一名成年人提供第一劑新冠疫苗，並於下月初公布更多有關出國旅遊的安排，惟他警告民眾要警惕未來第三波疫情爆發的危機。

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：潘曉豐

英國 新冠肺炎疫情 疫情

上一篇文章

【美股分析】拜登擬推新基建計劃　留意5隻可再生能源股

下一篇文章

長榮貨輪於蘇伊士運河擱淺 為何堵死全球經濟命脈?
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【職場熱話】15k筍工vs 22k辛苦工　每月賺少7000的抉擇　網民：有22K都無命享
【職場熱話】15k筍工vs 22k辛苦工　每月賺少7000的抉擇　網民：有22K都無命享
【樓市熱話】公屋好抵住　生兩個小朋友再請工人　住公屋就是人生勝利組?　網民：生多個都綽綽有餘
【樓市熱話】公屋好抵住　生兩個小朋友再請工人　住公屋就是人生勝利組?　網民：生多個都綽綽有餘
【網民熱話】冷門學系畢業 40歲大叔工作20年月薪不到2萬 網民：你應該檢討自己能力
【網民熱話】冷門學系畢業 40歲大叔工作20年月薪不到2萬 網民：你應該檢討自己能力
【職場熱話】碩士畢業月薪只有$7,645？問網民剛出社會起薪是多少 網民：其實就看你想要過什麼生活？
【職場熱話】碩士畢業月薪只有$7,645？問網民剛出社會起薪是多少 網民：其實就看你想要過什麼生活？
厚德邨公屋富戶被揭發 虛報存款及股票額 判監4星期 超逾入息限額100倍
厚德邨公屋富戶被揭發 虛報存款及股票額 判監4星期 超逾入息限額100倍
【網民熱話】戶口結餘只得5萬 30歲港女學歷低加上手震搵唔到工 大呼「好徬徨！」
【網民熱話】戶口結餘只得5萬 30歲港女學歷低加上手震搵唔到工 大呼「好徬徨！」