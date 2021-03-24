▲ 【甘比訪問】陳凱韻坐正華置CEO首受訪 「不太可能偏離劉鑾雄路線」(彭博圖片)

劉鑾雄妻子、「甘比」陳凱韻上月獲委任為華人置業 （00127） 行政總裁，陳凱韻罕有接受訪問。陳凱韻在彭博專訪中被問及外界對其出身娛樂記者，出任大型地產公司舵手時引質疑，陳凱韻稱，「總會有批評聲音，但他們不是我應該關心的人。」她續指，一直在向丈夫劉鑾雄學習，並且可能不會太偏離劉鑾雄路線。

華置從2014年股價高位累跌87%，期間劉鑾雄捲入澳門涉貪案，從職務淡出華置，並分配股權於家人，現年41歲的陳凱韻於2017年成為公司執行董事，上月獲正式委任為行政總裁。

陳凱韻稱，華置現時業務中，「疫情是我最大的挑戰，人們欠缺購物欲，我們的租賃業務面臨著越來越大的減租壓力。我和我的團隊一直在嘗試許多吸引消費者的方法。」

即使劉鑾雄名義上淡出，華置近年在股本市場繼續有大動作，大多被視為由劉鑾雄主導，陳凱韻稱：「他（劉鑾雄）經商很多年，所以即使在家裡也總是在思考市場和業務，但是除非我主動尋求他的意見，否則他不會和我談論公司業務。」

她續指，上任行政總裁後生活模式未有太大改變，仍然會先為孩子們做早餐，送他們上學，然後才回公司繼續處理行政總裁職務。

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編輯：麥德銘