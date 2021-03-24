【網民熱話】同事去年移民　因搵唔到工打算回流　網民：移民潮都未完　回港潮就已經開始？

近年移民成為城中熱話，最近就有網民在討論區發帖，指同事在去年年中移民，由於在當地找不到工作，於是決定回流香港。帖文引來網民熱議，有網民驚道：「移民潮都未完，回港潮就已經開始？」

事主指同事在未移民前月薪4至5萬。自上年年中移民後，一直都找不到工作，就算找到也只有一萬多元薪金。同事自己也不夠用，加上還要養活妻兒，經濟壓力很大。事主聽老闆說那位同事現正打算回港多做幾年工作，儲多點錢養家。

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帖文一出，引起網民熱議，有網民批評事主同事在移民前沒有想清楚「一早說了移民要想清楚」、「不夠錢不要學人移民」、「現在香港這樣的環境，相信都不容易找到這樣工資，不過你學人移民就預了要面對後果」、「真是以為香港人在那邊好吃香？」、「那裡來的勇氣，4-5萬去移民？」亦有網民驚訝這麼快就有人回流，「移民潮都未完，回港潮就已經開始？」、「移民潮剛剛才正式開始，這麼快想回流？」

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責任編輯：黃苑筠