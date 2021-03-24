長榮貨輪於蘇伊士運河擱淺 為何堵死全球經濟命脈?

埃及蘇伊士運河周二（23日）早上出現重大交通事故，長榮海運的貨櫃輪「長賜號」 （Ever Given）因不明原因擱淺，整艘貨輪打橫堵塞於運河中央，令運河南北向全線癱瘓，令這條佔全球海運輸油量10%的海上貿易之路完全停頓。

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巴拿馬註冊的長賜號是台灣長榮海運的最大貨輪之一，原定駛往荷蘭鹿特丹的長賜號在３月５日於台北出發後，先後途經廣東鹽田、馬來西亞丹戎帕拉帕斯港，其後西進至蘇伊士運河，但卻在開進運河１０公里後，貨輪船頭擱淺於運河南端的瑪迪亞區（Ma'diyah）。

據外媒報導，貨輪擱淺時，埃及的蘇伊士運河管理局已過下班時間，故沒有任何官員回應及說明事件，即使時過２４小時後，外界仍不清楚貨輪擱淺原因，更不理解為何會整搜貨輪打橫堵塞於運河中央。

蘇伊士運河是貫通歐亞的重要海上貿易通道，運河在法國拍板下於1859年始建，1869年竣工，在未有運河之前，如貨船來往歐亞，便需要沿非洲西岸繞到非洲南端的好望角，再由好望角駛向東北，而蘇伊士運河則連接地中海與紅海，大大縮短來往歐亞的時間。

時至今天，蘇伊士運河仍在全球貿易中佔有重要席位。據蘇伊士運河管理局公布的數據顯示，最新2019年全年經過蘇伊士運河的貨運量達10.3億噸，同年全球海運貨運量為110億噸，即全球有10%經海運的貨物都會途經蘇伊士運河，全年為埃及政府帶來58億美元，惟去年全疫情影響，令運河收益降至56.1億美元。

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