【新股IPO】百融雲創今日截飛 傳以上限定價　孖展暫借出約293億元　超額認購近73倍

內地人工智能技術平台百融雲創（新上市編號：06608）已於今日（24日）截飛，消息指該股計劃以投股上限每股31.8元定價，其招股範圍介乎26.5至31.8元，若以發行近1.24億股計，集資約39.37億元。由於百融雲創招股反應熱烈，日前有指其國際配售部分已提早於周二（23日）截止認購，百融雲創將於下周三（31日）掛牌。

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百融雲創以同股不同權架構來港上市，發行約1.24億股股份，其中10%在港公開發售，90%為國際配售，一手500股，入場費為16,060.22元；摩根士丹利、中金及民銀資本為聯席保薦人。

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百融雲創招股反應熱烈，綜合多間券商暫錄得借出293.1億元孖展額，相當於超額認購73.4倍；其中，華泰借出59.7億元，富途借出53億元，輝立借出50.3億元，耀才借出43億元，華盛借出22億元。

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記者：張以正