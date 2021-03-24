  • 22°C
香港時間 : 2021324日 (三) 15:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】百融雲創今日截飛 傳以上限定價　孖展暫借出約293億元　超額認購近73倍

股樓投資 15:18 2021/03/24

分享：

內地人工智能技術平台百融雲創（新上市編號：06608）已於今日（24日）截飛，消息指該股計劃以投股上限每股31.8元定價，其招股範圍介乎26.5至31.8元，若以發行近1.24億股計，集資約39.37億元。由於百融雲創招股反應熱烈，日前有指其國際配售部分已提早於周二（23日）截止認購，百融雲創將於下周三（31日）掛牌。

中概股真係抽得過？ 鄭家華：中概股愈來愈不馨香，見【下一頁】

    點擊圖片放大
    +5
    +4

百融雲創以同股不同權架構來港上市，發行約1.24億股股份，其中10%在港公開發售，90%為國際配售，一手500股，入場費為16,060.22元；摩根士丹利、中金及民銀資本為聯席保薦人。

延伸閱讀：小鮮肉經濟學 點解邊到都見到姜濤？，見【下一頁

    點擊圖片放大
    +7
    +6

百融雲創招股反應熱烈，綜合多間券商暫錄得借出293.1億元孖展額，相當於超額認購73.4倍；其中，華泰借出59.7億元，富途借出53億元，輝立借出50.3億元，耀才借出43億元，華盛借出22億元。

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張以正

 

百融雲－W（06608） IPO 港股

上一篇文章

【大行點睇】落實分派特別息 刺激股價造好 瑞信上調昆侖能源目標價至13元

下一篇文章

【大行報告】吉利績後遭四間大行下調目標價　 大和劈最多削近五成目標價
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

厚德邨公屋富戶被揭發 虛報存款及股票額 判監4星期 超逾入息限額100倍
厚德邨公屋富戶被揭發 虛報存款及股票額 判監4星期 超逾入息限額100倍
【網民熱話】冷門學系畢業 40歲大叔工作20年月薪不到2萬 網民：你應該檢討自己能力
【網民熱話】冷門學系畢業 40歲大叔工作20年月薪不到2萬 網民：你應該檢討自己能力
【職場熱話】碩士畢業月薪只有$7,645？問網民剛出社會起薪是多少 網民：其實就看你想要過什麼生活？
【職場熱話】碩士畢業月薪只有$7,645？問網民剛出社會起薪是多少 網民：其實就看你想要過什麼生活？
【樓市熱話】公屋好抵住　生兩個小朋友再請工人　住公屋就是人生勝利組?　網民：生多個都綽綽有餘
【樓市熱話】公屋好抵住　生兩個小朋友再請工人　住公屋就是人生勝利組?　網民：生多個都綽綽有餘
【職場熱話】15k筍工vs 22k辛苦工　每月賺少7000的抉擇　網民：有22K都無命享
【職場熱話】15k筍工vs 22k辛苦工　每月賺少7000的抉擇　網民：有22K都無命享
【網民熱話】戶口結餘只得5萬 30歲港女學歷低加上手震搵唔到工 大呼「好徬徨！」
【網民熱話】戶口結餘只得5萬 30歲港女學歷低加上手震搵唔到工 大呼「好徬徨！」