【職場熱話】讚公司活動多 生日會PARTY又有抽奬 仲有一項福利　網民：呢項福利已夠屈機

打工仔有時對公司政策或規則很不滿，但我們無法一竹篙打死一船人，然而有特別例子，近日有網民於網上討論區發文，指其公司福利很好，並詢問網民有沒有這些公司活動？因為樓主表示自己曾做過兩份工作，這是第三份工作亦是第一次有這些活動玩。

按圖了解更多公司福利：

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

此帖文一出，不少網民認為樓主很好運，有生之年找到一份自己喜歡的工作，並遇上好僱主。該網民說：「恭喜你找到一份好工作，你應該好好珍惜。」有網民建議樓主如果是年輕人，應好好享受當下。網民說：「如果你為人是外向的，這應該是一份不錯的工作，起碼對公司有歸屬感，將來日子容易一點。」

更有網民分享自己公司福利，包括：有婚假、有生日假和有家庭住院醫療保險等。另有網民分享公司曾舉辦的活動，例如：清潔海灘、野外植樹和探訪老人院等。有網民亦指疫情前公司每年舉辦四至五次BBQ、或到酒樓食點心和週年食飯有抽獎活動等，但疫情後已取消。

【員工福利】電器公司招80、90後 豪送3700個單位 員工可免費入住 做到退休可獲贈一層樓 【下一頁】

然而，有網民向樓主「潑冷水」表示，當樓主有些資歷後,可能你會覺得那些派對其實是「俾面派對」。該網民說：「可能你會好像我一樣, 不想星期日還對住上司。活動雖然很好玩但是我想放假，特別是工作幾天後就想放假，對公司活動完全沒有興趣。」另有網民認為樓主公司除非是必賺生意，否則如果他們是沒有生產力的一群，當環境大勢一轉變，樓主失業指日可待。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳頌潔