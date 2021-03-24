【大行報告】吉利績後遭四間大行下調目標價　 大和劈最多削近五成目標價

吉利(00175)昨日公布業績後今日遭4間大行，大和、瑞信、野村及美銀證券一同下調目標價，截至近3時股價急瀉一成二。其中，大和發指吉利去年每股盈利遜預期，公司同時公布推出「極氪」新品牌，發展高端電動車，該行擔心公司盈利能力會受新品牌潛在虧損影響。該行將吉利評級由「買入」降至「持有」，目標價由40元降45%至22元，降今明兩年收入預期8%至10%，以反映芯片供應短缺對汽車生產的潛在影響、均價增長空間有限，同時調降期內每股盈利預期34%，以反映較高銷售開支假設、合營於首3至5年錄虧損的預期，同時上海科創板上市料亦將進一步延期。

另一間大行瑞信就指，吉利去年表現遜預期，純利跌32%，主因銷售跌3%及利潤下跌所致。雖然下半年銷售升11%，但純利跌23%。



該行指，其毛利率於下半年按年跌1.7個百分點至15.3%，令人意外，公司指是因客戶激勵計劃所致，可以理解為經銷商提升零售價格折扣。因應利潤遜預期，降2021至22年盈利預測23.8%至27%，並計入2023年預期，目標價由33元降至27元。

大行最新對吉利評級及目標價：