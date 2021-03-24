  • 22°C
香港時間 : 2021324日 (三) 15:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行報告】吉利績後遭四間大行下調目標價　 大和劈最多削近五成目標價

股樓投資 15:13 2021/03/24

分享：

吉利(00175)昨日公布業績後今日遭4間大行，大和、瑞信、野村及美銀證券一同下調目標價，截至近3時股價急瀉一成二。其中，大和發指吉利去年每股盈利遜預期，公司同時公布推出「極氪」新品牌，發展高端電動車，該行擔心公司盈利能力會受新品牌潛在虧損影響。該行將吉利評級由「買入」降至「持有」，目標價由40元降45%至22元，降今明兩年收入預期8%至10%，以反映芯片供應短缺對汽車生產的潛在影響、均價增長空間有限，同時調降期內每股盈利預期34%，以反映較高銷售開支假設、合營於首3至5年錄虧損的預期，同時上海科創板上市料亦將進一步延期。

另一間大行瑞信就指，吉利去年表現遜預期，純利跌32%，主因銷售跌3%及利潤下跌所致。雖然下半年銷售升11%，但純利跌23%。

該行指，其毛利率於下半年按年跌1.7個百分點至15.3%，令人意外，公司指是因客戶激勵計劃所致，可以理解為經銷商提升零售價格折扣。因應利潤遜預期，降2021至22年盈利預測23.8%至27%，並計入2023年預期，目標價由33元降至27元。

大行最新對吉利評級及目標價：

 

    點擊圖片放大
    +4
    +3

 

 

iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」路】

 
國際視野精明理財盡在iMoney全新網站【imoneymag.com
如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ
#Like iMoney智富雜誌專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 周兆邦

吉利汽車（00175） 港股

上一篇文章

【新股IPO】百融雲創今日截飛 傳以上限定價　孖展暫借出約293億元　超額認購近73倍

下一篇文章

哈里離開王室後首份工 出任初創公司「首席影響官」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

厚德邨公屋富戶被揭發 虛報存款及股票額 判監4星期 超逾入息限額100倍
厚德邨公屋富戶被揭發 虛報存款及股票額 判監4星期 超逾入息限額100倍
【網民熱話】冷門學系畢業 40歲大叔工作20年月薪不到2萬 網民：你應該檢討自己能力
【網民熱話】冷門學系畢業 40歲大叔工作20年月薪不到2萬 網民：你應該檢討自己能力
【職場熱話】碩士畢業月薪只有$7,645？問網民剛出社會起薪是多少 網民：其實就看你想要過什麼生活？
【職場熱話】碩士畢業月薪只有$7,645？問網民剛出社會起薪是多少 網民：其實就看你想要過什麼生活？
【樓市熱話】公屋好抵住　生兩個小朋友再請工人　住公屋就是人生勝利組?　網民：生多個都綽綽有餘
【樓市熱話】公屋好抵住　生兩個小朋友再請工人　住公屋就是人生勝利組?　網民：生多個都綽綽有餘
【職場熱話】15k筍工vs 22k辛苦工　每月賺少7000的抉擇　網民：有22K都無命享
【職場熱話】15k筍工vs 22k辛苦工　每月賺少7000的抉擇　網民：有22K都無命享
【網民熱話】戶口結餘只得5萬 30歲港女學歷低加上手震搵唔到工 大呼「好徬徨！」
【網民熱話】戶口結餘只得5萬 30歲港女學歷低加上手震搵唔到工 大呼「好徬徨！」