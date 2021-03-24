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【美股分析】拜登擬推新基建計劃　留意5隻可再生能源股

股樓投資 16:11 2021/03/24

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去年可再生能源股表現大放異彩，遠遠跑贏大市表現，惟近期有所回落。但現時新任總統拜登（Joe Biden）政府正醞釀規模約3萬億美元的新財政方案，主要是為了加強基礎設施建設和應對氣候變化，當中可再生能源必然是不可或缺一環。

但究竟那些可再生能源股值得留意？想要一勞永逸的投資者自然可以選擇投資於可再生能源ETF，例如Invesco Solar ETF(TAN)、First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) 以及iShares Global Clean Energy Exchange-Traded Fund (ICLN)）等。

8隻可再生能源ETF

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但若是想賺取超額回報，以下5隻可再生能源股（見下圖），是QCLN持倉當中跌幅最大，且今年預期銷售額增長皆不低於20%，僅供投資者參考。

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編輯：李勝男

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