【大行報告】快手績後跌逾一成仍獲富瑞唱好 　評級維持「買入」

▲ 富瑞予快手目標價395元，評級為「買入」。

快手 （01024） 昨天（23日）公佈全年業績後，今日（24日）全日大跌12%，收報265元，惟富瑞仍唱好快手，該行發表績後報告，以DCF進行估值，把目標價定為395元，評級維持為「買入」。

富瑞指，快手去年虧損優於市場預期，非國際財務報告準則經調整淨虧損為79億元（人民幣，下同），收入按年增長5成至587.76億元，符合該行預期。

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富瑞分析，儘管快手上季直播收入按年跌7%，但多項跡象顯示，快手上季仍在穩定增長。上季平均月活躍用戶按年增長23%，平均月付費用戶人數按年增1.2%，季內線上營銷服務收入按年大增1.7倍，電商交易總額亦按年增3.14倍，反映公司業務成長穩定。

富瑞表示，快手致力拓展不同用戶群體深度運營內容，預料可為平台用戶數量提供增長動力。長遠來看，該行認為，長線來看，快手平台可形成一個用戶生態圈，預料未來可發揮其價值。

另外，該行亦預計，快手在電商業務仍有不少成長空間，加上海外短視頻市場發展現時仍處早期階段，因此看好快手未來表現。

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編輯﹕賴奕羚