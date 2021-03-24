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【新冠疫情】巴西染疫死亡人數破3000 疫情內首次出現

環球政經 15:42 2021/03/24

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巴西在過去24小時感染新冠肺炎而死亡的人數高達3,251人，創疫情期間的死亡數字新高。同日巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）發表講話，為政府為在抗疫時作出的政策辯護，並承諾增加疫苗接種的速度。

法國現變種新冠肺炎病毒 能避過核酸檢測 或引起更嚴重病徵 8名患者均已死亡 【下一頁

現時巴西確診人數達1210萬，而因感染新冠肺炎致死的總人數更接近29萬9000人，僅次於美國。

【各國領導人】普京閉門接種疫苗 稱：感覺良好 【下一頁

博爾索納羅在周二(23日)在電視演說中指出，巴西政府所採取的防疫措施從沒有失敗，並稱要把2021年成疫苗的接種之年。他也形容這是巴西政府任務，亦將會達成。

 

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責任編輯：羅浩濂

新冠肺炎 巴西 疫情

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