約翰遜認衰 對最初英國防疫措施感後悔

▲ 英國首相約翰遜公開認衰，他對英國首波疫情時的應對措施感到後悔。

周二（23日）為英國實施封城措施抗疫一周年，英國多個地區都有悼念活動。英國首相約翰遜公開認衰，他對英國首波疫情時的應對措施感到後悔。約翰遜更表示會汲取教訓，更指計劃設立一個紀念館悼念新冠肺炎疫情死者。

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約翰遜（Boris Johnson）周二於唐寧街首相府舉行記者會，期間承認英國出現首波新冠肺炎疫情時，英國政府的防疫措施有很多改善空間。

約翰遜於記者會上表示感到後悔：

現在回想起來，當時可能有很多事我們都應該知道，有很多事我們應該有不同的做法。 （In retrospect there are probably many things that we wish that we’d known and many things that we wish we’d done differently at the time.）

英國衛生大臣夏國賢（Matt Hancock）指，英國約有三分之一的新冠肺炎患者為無症狀患者。約翰遜更指政府低估了新冠病毒無症狀患者的傳播潛力，是政府作出的最大錯誤假設，導致當局必須更努力工作來挽救疫情。

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英國首席醫療官惠蒂（Chris Whitty）也承認，英國要承受不好的結果（bad outcome）。但約翰遜再次拒絕進行公開調查，僅表示政府將適時汲取教訓。

約翰遜於記者會上更承諾，當局將會設立一個永久紀念館，悼念於新冠肺炎疫情期間喪生的英國人。

責任編輯：鄭錦玲