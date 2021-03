約翰遜認衰 對最初英國防疫措施感後悔

周二(23日)為英國實施封城措施抗疫一周年,英國多個地區都有悼念活動。英國首相約翰遜公開認衰,他對英國首波疫情時的應對措施感到後悔。約翰遜更表示會汲取教訓,更指計劃設立一個紀念館悼念新冠肺炎疫情死者。

約翰遜(Boris Johnson)周二於唐寧街首相府舉行記者會,期間承認英國出現首波新冠肺炎疫情時,英國政府的防疫措施有很多改善空間。

約翰遜於記者會上表示感到後悔:

現在回想起來,當時可能有很多事我們都應該知道,有很多事我們應該有不同的做法。

(In retrospect there are probably many things that we wish that we’d known and many things that we wish we’d done differently at the time.)