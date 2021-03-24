  • 22°C
香港時間 : 2021324日 (三) 18:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【終止服務】微軟語音助理Cortana於3月底正式停用　不再支援iOS及Android系統

科技 18:24 2021/03/24

分享：

Cortana程式將於今年3月底正式停用，並不再支援iOS及Android系統。

微軟（Microsoft）曾在2019年宣布，旗下語音助理程式Cortana服務，將轉移至Microsoft 365辦公室軟件。近日外媒報道指出，Cortana程式將於今年3月底正式停用，並不再支援iOS及Android系統。

＜＜【溝通無障礙】蘋果蒐集2.8萬聲音檔　訓練Siri辨識口吃及結巴

＜＜Google與Tobii生產商合作　助語言障礙患者使用語音助理

外國Twitter用戶Rohit Yadav，近日上傳一張Android手機的Cortana程式截圖。該截圖顯示，Cortana程式將於本年3月31日正式停用。Microsoft表示，未來iOS及Android系統均不再支援Cortana程式。而Cortana程式的提醒、列表等內容，將自動同步於Microsoft的To Do應用中，用戶可選擇下載到手機。

Microsoft在2015年推出自家語音助理Cortana，目的是要與Apple Siri、Amazon Alexa等語音助理程式作競爭。但該程式支援的語言與地區較少，導致使用率偏低。Cortana在正式退出語音助理市場後，將轉型成輔助工具，整合到Microsoft 365軟件及Outlook等服務。

責任編輯：李寶如

相關文章

【HomePod Mini】HomePod Mini將大賣？　科企搶佔智能喇叭市場
2020/10/16
【HomePod Mini】HomePod Mini將大賣？　科企搶佔智能喇叭市場
亞馬遜推Alexa Print功能　可聲控列印
2020/09/11
亞馬遜推Alexa Print功能　可聲控列印
【人工智能】Google測試新功能　可透過語音助理播放YouTube音樂
2020/08/10
【人工智能】Google測試新功能　可透過語音助理播放YouTube音樂
亞馬遜推Alexa for Apps　聲控操作Apps特定功能
2020/07/23
亞馬遜推Alexa for Apps　聲控操作Apps特定功能
手機Apps 軟件 Microsoft Apple Amazon Twitter 服務 語音助理 Android iOS

下一篇文章

【小米新機】小米Redmi Note 10系列4月初發售　1億像素四鏡頭組合僅售2,299元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

港人可望最快年底試乘水上飛機　觀塘往中環只需6分鐘
港人可望最快年底試乘水上飛機　觀塘往中環只需6分鐘
【LG動向】傳LG協商失敗　將直接關閉手機業務
【LG動向】傳LG協商失敗　將直接關閉手機業務
【Android彈App災難】Android遇彈App死機點解決？簡單一招恢復正常
【Android彈App災難】Android遇彈App死機點解決？簡單一招恢復正常
【每日焦點】Android手機現「彈App」災難　Telegram增頻道語音聊天功能
【每日焦點】Android手機現「彈App」災難　Telegram增頻道語音聊天功能
【網絡安全隱患】Android手機最佳防毒App　外媒公布實測結果
【網絡安全隱患】Android手機最佳防毒App　外媒公布實測結果
【入門手機】小米旗下紅米Redmi 9T登陸香港　售$1199
【入門手機】小米旗下紅米Redmi 9T登陸香港　售$1199