【終止服務】微軟語音助理Cortana於3月底正式停用　不再支援iOS及Android系統

▲ Cortana程式將於今年3月底正式停用，並不再支援iOS及Android系統。

微軟（Microsoft）曾在2019年宣布，旗下語音助理程式Cortana服務，將轉移至Microsoft 365辦公室軟件。近日外媒報道指出，Cortana程式將於今年3月底正式停用，並不再支援iOS及Android系統。

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外國Twitter用戶Rohit Yadav，近日上傳一張Android手機的Cortana程式截圖。該截圖顯示，Cortana程式將於本年3月31日正式停用。Microsoft表示，未來iOS及Android系統均不再支援Cortana程式。而Cortana程式的提醒、列表等內容，將自動同步於Microsoft的To Do應用中，用戶可選擇下載到手機。

Microsoft在2015年推出自家語音助理Cortana，目的是要與Apple Siri、Amazon Alexa等語音助理程式作競爭。但該程式支援的語言與地區較少，導致使用率偏低。Cortana在正式退出語音助理市場後，將轉型成輔助工具，整合到Microsoft 365軟件及Outlook等服務。

責任編輯：李寶如