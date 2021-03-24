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【蘇伊士運河】長榮貨船卡蘇伊士運河、拉船無法改變位置　中遠海控長和齊捱跌（第二版）

股市 20:42 2021/03/24

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長榮貨船擱淺塞蘇伊士運河，多家航運、港口股股價大跌（網上圖片）

歐洲亞洲航運重要航道－蘇伊士運河（Suez Canal，或譯蘇彝士運河），被一艘長榮貨船堵塞，令雙向貨船全部亦被迫停留。蘇伊士運河暫未知何時能重新恢復正常航運下，本港上市航運股股價大跌，中遠海控 （01919） 午後跌幅逾一成，收市跌幅收窄至9%，報8.49元，成交7億元。

至香港時間周三（24日）晚上8時，港口服務公司GAC表示，派出首家拉船擬拖走堵塞蘇伊士運河的長榮貨船，一度指長榮貨船重新浮起移動，有望當地時間周三、周四可重開運河，但其後更正消息，指蘇伊士運河擱淺的貨輪沒有改變位置，先前有關蘇伊士運河擱淺貨輪的言論有誤。

蘇伊士運河遭堵塞情況，可留意【下一頁】

其他航運股方面，東方海外 （00316） 跌5%，報75元，成交1530萬元。太平洋航運 （02343） 跌9%，收報2.02元，成交9320萬元。

港口股方面，中遠海運 （01199） 跌4%、招商局港口 （00144） 也跌4.5%。具有港口業務的長和 （00001） 也跌近3%，收報61元，成交5億元。

（第二版更新GAC公布）

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編輯：麥德銘

港股 太平洋航運（02343） 東方海外（00316） 航運股 長和（00001） 中遠海控（01919） 蘇彝士運河

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