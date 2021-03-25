  • 23°C
香港時間 : 2021325日 (四) 11:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【蘇伊士運河】蘇伊士運河開放舊水道　中遠海控反彈6%（第二版）

股市 10:55 2021/03/25

分享：

長榮貨船擱淺塞蘇伊士運河，多家航運、港口股股價大跌（網上圖片）

歐洲亞洲航運重要航道－蘇伊士運河（Suez Canal，或譯蘇彝士運河），被一艘長榮貨船堵塞，令雙向貨船全部亦被迫停留。直至周四，蘇伊士運河仍未重新恢復正常航運。根據蘇伊士運河管理局指，運河的舊水道已經開放，讓船隻改道再次行駛。不過，有專家估計，阻塞引起的積壓可能需要數天至數周才能清除。

蘇彝士運河遭貨輪堵塞斷航 國際油價漲近6%【下一頁】

本港上市航運股股今日反彈，中遠海控 （01919） 昨跌9%後，今日反彈，現升6.4%，報9.03元。

至香港時間周三（24日）晚上8時，港口服務公司GAC表示，派出首家拉船擬拖走堵塞蘇伊士運河的長榮貨船，一度指長榮貨船重新浮起移動，有望當地時間周三、周四可重開運河，但其後更正消息，指蘇伊士運河擱淺的貨輪沒有改變位置，先前有關蘇伊士運河擱淺貨輪的言論有誤。

蘇伊士運河遭堵塞情況，可留意【下一頁】

其他航運股方面，東方海外 （00316） 反彈14%，最新報85.5元，盤中高見85.6元，創1個月高。太平洋航運 （02343） 續跌0.5%，現報2.01元。

港口股方面，中遠海運 （01199） 現跌4%、招商局港口 （00144） 升1.2%。具有港口業務的長和 （00001） 反彈0.6%，報61.35元，成交9992萬元。

（第二版更新GAC公布；第三版更新運河消息）

相關文章：

【長和│利好】長和逾兩年首度回購、涉1216萬元

【業績│航運股】海豐國際去年多賺6成末期息增逾1倍至派60港仙

【阿里巴巴】菜鳥推航空和海運集裝箱訂艙服務　應對全球航運集裝箱短缺

編輯：麥德銘

港股 太平洋航運（02343） 東方海外（00316） 航運股 長和（00001） 中遠海控（01919） 蘇彝士運河

上一篇文章

【Tesla】Tesla美國官網接受比特幣付款　馬斯克：不會轉換為法定貨幣

下一篇文章

【新世界發展】鄭志剛SPAC遞交美國上市申請 集資最多23.4億元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【Bilibili上市】嗶哩嗶哩9626遭美收緊中概股監管打擊　一手暫蝕1291.5元
【Bilibili上市】嗶哩嗶哩9626遭美收緊中概股監管打擊　一手暫蝕1291.5元
【騰訊業績】騰訊績後跌逾3%險守600關　上季經調整盈利增30%符預期 金融科技「積極配合監管」
【騰訊業績】騰訊績後跌逾3%險守600關　上季經調整盈利增30%符預期 金融科技「積極配合監管」
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR低港4%　騰訊音樂急跌27%　愛奇藝跌20%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR低港4%　騰訊音樂急跌27%　愛奇藝跌20%（不斷更新）
【美股市況】納指收市急跌2%　道指跌3點　美10年債息回落至1.61厘（不斷更新）
【美股市況】納指收市急跌2%　道指跌3點　美10年債息回落至1.61厘（不斷更新）
【BioNTech復必泰】香港暫停接種復必泰疫苗　BioNTech相信該批疫苗不會對接種者構安全風險（第四版）
【BioNTech復必泰】香港暫停接種復必泰疫苗　BioNTech相信該批疫苗不會對接種者構安全風險（第四版）
【甘比訪問】陳凱韻坐正華置CEO首受訪　「不太可能偏離劉鑾雄路線」
【甘比訪問】陳凱韻坐正華置CEO首受訪　「不太可能偏離劉鑾雄路線」