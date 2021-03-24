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三藩市遇襲婆婆捐逾90萬美元醫藥費 協助打擊種族歧視

環球政經 15:41 2021/03/24

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外國近來屢傳出亞裔被襲擊事件，上周一名七旬老婦Xiao Zhen Xie（音譯：謝小珍）在三藩市街頭被白人男子揮拳襲擊受傷，她雖以木棍還擊但可見其眼睛受傷流血。她的家人在網上眾籌平台募到逾92萬美元（約港幣717萬元）醫藥費，婆婆知悉後決定全數捐予美國亞裔組織 AAPI ，以協助打擊種族歧視。

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謝小珍的孫子John Chen（音譯：陳約翰）事後在網上發起眾籌募款，募集醫藥費與心理諮商治療費用，原定目標為5萬美元，不到一周已籌得超過92萬美元。

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婆婆知道後，決定將款項捐給亞裔美國人的社區組織，以抗衡種族歧視。John Chen引述婆婆的說話表示「種族歧視議題比她個人更重要」，「我們不能屈服於種族歧視，即使犧牲性命也要對抗到底。」John Chen亦透露婆婆眼睛的瘀血已漸散，可以睜開開眼，精神也好轉起來。

 

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責任編輯：陳楚琨
 

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