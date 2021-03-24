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亞馬遜要求司機授權收集生物特徵 否則就解僱

環球社會熱點 14:18 2021/03/24

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有美國傳媒報道，亞馬遜正在要求旗下司機簽署同意書，允許亞馬遜獲得他們的生物特徵，以追蹤司機的位置和行為。亞馬遜將簽署同意書，作為司機可以運送貨件的條件，意味著若司機拒絕簽署同意書，則會被亞馬遜解僱。

美國科技傳媒Motherboard周二（23日）報道，亞馬遜正要求旗下送貨司機簽署一份同意書，允許亞馬遜利用智能攝像頭，獲取司機位置、動向以及生物識別數據。並將簽署該同意書，作為運送亞馬遜包裹的必要條件。

蘋果Siri和亞馬遜Alexa 成為歐盟物聯網調查對象 【下一頁】

報道指，亞馬遜旗下所有美國司機，包括透過第三方僱用的司機，必須在本周內簽署文件，否則就會失去工作，當中涉及成千上萬人。據悉，攝像系統會透過收集司機的個人照片，確認司機身份，並且會將收集來的圖片儲存，並會在未來使用從照片上獲得的生物識別信息。

亞馬遜表示，該技術會追蹤車輛的位置和動向，包括駕駛里數、速度、加速、轉彎、跟車距離等資料。據報已經有司機因不願簽署同意書，而決定辭職。亞馬遜暫未有任何回應。

人臉辨識對黑人不公 美國警察遭亞馬遜禁用技術一年 【下一頁】

亞麻遜曾於2月宣佈，將開始在貨車上安智能裝攝像頭，同時追蹤司機工作和路面情況。據《路透社》報道，當時亦有司機因相關攝像頭引發私隱問題而辭職。亞馬遜當時發聲明回應指，這些攝像頭是為構建「整體營運安全」（safety across our operations），而作出的努力成果之一。

責任編輯：李俊儀

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