哈里離開王室後首份工 出任初創公司「首席影響官」

哈里王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）離開英國王室後的動向一直備受關注，近日就傳出哈里王子找到脫離王室後的工作。其發言人證實，哈里將加入一間提供心理健康服務的初創公司出任首席影響官（Chief impact officer）一職，預料會參與產品戰略決定和慈善相關業務。

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哈里所加入的公司名稱為「BetterUp」，該公司主要業務是提供專業人生指導和精神健康支援等。網站已列出哈里王子的資料，形容他是「人道主義者、退伍軍人、精神健康倡導者和環保主義者」，不過公司就並無公開哈里王子的薪金

關於為何接受這份工作，哈里王子回應：「我打算為人們的生活帶來影響，積極的訓練能為個人發展、提高意識和全面改善生活提供無盡的可能。」

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自去年宣布卸下英國王室高級成員後，是次職位是哈里首個在私人公司的正職，據報他與妻子梅根最近也和Netflix簽下5年期合約，合約金額高達數百萬美元，他們將提供創作內容，另外亦和Spotify簽約推出Podcast節目。

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責任編輯：陳楚琨

