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【各國領導人】普京閉門接種疫苗 稱：感覺良好

環球政經 14:15 2021/03/24

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俄羅斯總統普京周二(23日)接種由俄羅斯所生產的新冠疫苗，但並沒有透露接種哪款以及在何處接種。

【各國領導人】文在寅接種阿斯利康疫苗 增加疫苗接種信心 【下一頁

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示普京本人並不支持、更不喜歡在鏡頭面前接種新冠疫苗，又指此舉是刻意不透露普京會接種哪一種疫苗，以強調國家所獲批的三款疫苗都絕對安全和可靠。發言人又稱總統普京接種疫苗後感覺良好, 周三將全日工作，藉此希望能展示當地疫苗既安全又有效, 加強民眾接種信心。

【各國領導人】菅義偉接種新冠疫苗 為下月赴美會談作準備 【下一頁

目前俄羅斯已有430萬人完成兩劑疫苗接種，亦有630萬人接種第一劑疫苗。同時在疫苗出現後，多國領袖都有接種，例如韓國總統文在寅、日本首相菅義偉等，以提高社會對疫苗的信心以及提高接種人數和速度。

 

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責任編輯：羅浩濂

社會民生 疫苗 普京 俄羅斯

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