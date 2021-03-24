【LINE資料外洩】LINE宣布終止中國開發業務　在韓資料急撤回日本

▲ LINE稱，已終止中國開發據點的LINE通訊相關功能開發，而原本存放在韓國的數據資料也將陸續移回日本。

通訊軟件LINE早前被爆出存有私隱漏洞，部分中國技術人員可在未經同意下查看日本用戶資料惹起爭議。為因應日本個資法新法將在2022年實施，LINE稱已終止中國開發據點的LINE通訊相關功能開發，而原本存放在韓國的數據資料也將陸續移回日本。而LINE官方今（24日）亦已發出聲明稱將更新隱私政策，未來會清楚列出處理用戶資料國家。

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LINE發表聲明指，針對用戶資料保護議題，LINE日本總部已於昨（23日）晚間向日本的行政機關「個人情報保護委員會」提出報告，除強調並無個人資料外洩事件發生，也針對中國的開發據點部分，已終止中國團隊對於用戶資料存取權限，也將終止中國團隊LINE通訊相關功能開發、維護作業、以及相關運用開發工作。

至於原本存放於韓國的LINE聊天室、官方帳號、LINE Pay等數據將陸續轉移至日本國內 ，而保存於韓國資料中心的聊天室照片、影片、檔案數據，預計在2021年6月底前完成轉移。在貼文串中，由官方帳號公開的內容預計在2022年6月底前完成轉移，由一般用戶公開的內容將分階段轉移。

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LINE又指，公司將更新隱私權政策，以更透明的方式向用戶說明LINE對跨境資料的處理，也將清楚列出會接觸處理用戶資料的國家。此外，LINE會提高內部人員存取用戶資料權限標準，無論人員所在國家、職務內容為何，都將縮小到必要範圍，也會採取更嚴格的審核流程，以強化數據管理。

責任編輯：施雯雯