過去種族歧視可獲賠償 伊利諾伊小鎮成全美首例

美國曾經長時間打壓非裔族群權益，包括種族隔離及剝奪投票權等，情況近年有所改變，但仍藏有暗湧。美國伊利諾伊州的一個小鎮周一（22日）通過，允許過往在房屋政策上曾被歧視及打壓的非裔民眾索償，成為美國首個城鎮落實有關做法。

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伊利諾伊州最大城市芝加哥附近小鎮埃文斯頓（Evanston）以大比數通過議案，從銷售休閒用大麻抽取的稅金，在未來10年投放1000萬美元（約7770萬港元），向合資格的非裔家庭發放40萬美元（約31萬港元），用以支付家庭維修和物業首期或利息等，作為過往對非裔壓迫及奴隸時期遺留影響的賠償。每個家庭可獲2.5萬美元（約19.4萬港元）。

所有在1919至1969年於埃文斯頓生活的非裔家庭或其直接後代，曾因當地房屋政策受到歧視的非裔人士和民眾均符合索賠資格。埃文斯頓曾限制銀行向非裔為主的社區批發貸款，阻撓非裔民眾擁有物業。

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市政府官員希望針對當年房屋政策的賠償作為好開始，然後可以擴展至其他領域如教育或經濟政策歧視的賠償。全美多個社區及市政府現正考慮推行歧視賠償，而埃文斯頓則是當中首個推行相關政策的城市，有望成為其他城鎮效法的目標。

責任編輯：吳漢培