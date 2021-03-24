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Banksy為醫護打氣畫作拍賣 籌得破紀錄1.56億 （多圖）

環球社會熱點 14:05 2021/03/24

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英國塗鴉畫家Banksy於新冠肺炎疫情首次爆發時，製作了一幅作品「Game Changer」向英國醫護人員表達敬意。該幅畫作於周二（25日）拍賣，最終以逾2,000萬美元（約1.56億港幣）破紀錄成交，籌得款項將全數用作支援英國國民保健署相關的慈善機構 。

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Banksy製作的「Game Changer」，於去年5月於南安普頓大學醫院（University Hospital Southampton）首度公開， 該幅1米乘1米的黑白畫中，描繪一名男孩手持戴口罩護士娃娃，並擺出超級英雄的手勢，而傳統的超級英雄蝙蝠俠及蜘蛛俠則被放在籃內，藉此為醫護人員打氣。

佳士得拍賣行於網上拍賣該作品，作品於周二進行拍賣，最終以破紀錄1973萬美元成交，連同手續費等費用，總成交價達2302萬美元，遠超原先估價的343萬至480萬美元。拍賣款項將全數用作支援英國醫護人員福利及其他慈善用途。

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「Game Changer」 的成交價打破了Banksy作品的紀錄，對上成交價最高的畫作為「Devolved Parliament 」，當時拍得900萬英鎊。

責任編輯：郭麗明

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