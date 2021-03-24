【疫情衝擊】公關傳訊也要「Hybrid Mode」　配合新技術應對疫情困境

▲ 俊念傳訊顧問有限公司董事總經理，兼珠海學院廣告及企業傳播課程總監潘錦全表示，不少公司凍薪、放無薪假，公關行業多少會受影響，畢竟旅遊、展覽、消費品等行業都受衝擊。（湯炳強攝）

新冠疫情令各行業措手不及，一向靈活的公關傳訊專業人士人士亦要絞盡腦汁，應對各種困境。俊念傳訊顧問有限公司董事總經理，兼珠海學院廣告及企業傳播課程總監潘錦全表示，疫情下公關都實行混合（hybrid）模式，即「網上+實體」形式運作。「以頒獎禮為例，網上直播或錄播已成常態，疫情最嚴重時，整個典禮在視像會議平台舉行，當中就只有頒獎嘉賓，得獎者可能在世界另一頭。」

潘錦全亦以展覽為例，去年只有1、2個展覽能成功舉行，但各種展覽的準備工夫都要做足。「作為公關，我們只能每天觀察疫情相關的數字，盡可能準備所有可能性，好讓參展商、製作人、貨物都能成功抵達展覽場地。」

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網上活動或省40%成本

潘錦全透露，各種活動移師網上舉行，其實能節省成本。「以頒獎禮為例，利用視像會議平台直播，租用酒店地方，搭建舞台以及物流團隊的成本都能節省。」他解釋，以往租用酒店做頒獎禮，動輒3至5萬元，製作團隊費用至少兩萬元，還要花時間成本搭建，現時做直播，或能節省約4成費用。「當然亦視乎使用的器材、團隊，以及以往租用開哪些類型的場地來計算。」

▲ 潘錦全強調，想加入公關行業，必須要將眼界擴闊，擁有無限創意，並且對世界保持好奇。（湯炳強攝）

潘錦全透露，近年客人都希望公關能在網上加實體層面提供幫助。「在策劃上，公關要考慮的層面要更闊，其次亦要不斷吸收新知識，追上時代步伐。」他指，現時的網上展覽，亦已配搭新技術如AR、VR，以虛擬會客室（virtual room）形式舉辦，配搭5G技術，整體更暢順，當然花費的資源亦會相應增加。

晉身公關專業 首要溝通技巧

碰上疫情，本地失業率創下17年新高紀錄，俊念傳訊顧問有限公司董事總經理，兼珠海學院廣告及企業傳播課程總監潘錦全表示，不少公司凍薪、放無薪假，公關行業多少會受影響。「畢竟旅遊、展覽、消費品等行業都受衝擊。」

潘亦表示，市場上仍有好多人入行。「留意到各類型公關職位招聘，從初級公關到管理層，到總監職位都有開放。」他解釋，因為企業對公關需求仍大，部分中小企的公關，需肩負公司整個市場策劃，以及各種傳訊工作。「人工多少受疫情影響，但不會太差，仍然維持到薪酬福利水平。」潘錦全強調，想加入公關行業，必須要將眼界擴闊，擁有無限創意，並且對世界保持好奇。

新一代對網上事物、知識已經好熟悉，但現時是將實體及網上融合的時候，傳統必定要轉為online，但亦不要放棄傳統的媒介，或忽略基本的公關傳訊策略思維。

潘慨嘆，現時或大部分業務都轉移網上，但公關專業是對人的行業，不要忘記維繫人際關係，除了網上聯絡，亦不要忘記面對面的實際溝通。「要晉身公關行列，首要是溝通技巧，其次是新知識的接受及掌握能力，此外亦要擁有文字寫作、設計，以及管理社交平台的能力。」

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記者：李彥煒